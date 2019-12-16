معز دنيز : ليلى بن علي لا تختلف عن عمر بن الخطاب في أعمالها الخيرية والتبيني يغادر

Lundi 16 Decembre 2019



باب نات

- اثار الفنان الاستعراضي معز دنيز غضب النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني وذلك بعد ان قارن بين ليلى الطرابلسي والصحابي عمر ابن الخطاب.وقال معز دنيز " كانت هنالك قوافل خيرية يومية تذهب الى مناطق الشمال الغربي محملة بالاعانات والمساعادات للعائلات الفقيرة والمعوزة".وقد عبر فيصل التبيني عن استغرابه من تصريح معز دنيز حيث غادر البلاتو قائلا "ليلى تحولت الى عمر ابن الخطاب ليجيبه معز دنيز " نعم هي كذلك".وعلق الفنان أن الحديث عن ليلى الطرابلسي “يعمل الحساسية لبرشة ناس” وفق قوله.