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معز دنيز : ليلى بن علي لا تختلف عن عمر بن الخطاب في أعمالها الخيرية والتبيني يغادر

Lundi 16 Decembre 2019

Lundi 16 Decembre 2019
باب نات - اثار الفنان الاستعراضي معز دنيز غضب النائب عن صوت الفلاحين فيصل التبيني وذلك بعد ان قارن بين ليلى الطرابلسي والصحابي عمر ابن الخطاب.
وقال معز دنيز " كانت هنالك قوافل خيرية يومية تذهب الى مناطق الشمال الغربي محملة بالاعانات والمساعادات للعائلات الفقيرة والمعوزة".
وقد عبر فيصل التبيني عن استغرابه من تصريح معز دنيز حيث غادر البلاتو قائلا "ليلى تحولت الى عمر ابن الخطاب ليجيبه معز دنيز " نعم هي كذلك".
وعلق الفنان أن الحديث عن ليلى الطرابلسي “يعمل الحساسية لبرشة ناس” وفق قوله.


  
  
     
  

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1 de 1 commentaires pour l'article 194446

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 16 Decembre 2019 à 09h 11m |           
لكان جيت تعرف عن سيدنا عمر الفاروق لدفنت نفسك حيا قبل التلفض حتى باسمه رضي الله عنه و أرضاه . و أنتو ليلة متاعك؟؟؟؟؟



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