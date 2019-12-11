بولبابه سالم: النخب المفلسة مغرورة و تتبنى افكارا فاشية

Mercredi 11 Decembre 2019
باب نات - انتقد المحلل السياسي بولبابه سالم مواقف بعض النخب المفلسة التي تصر على اضاعة وقت التونسيين في قضايا هامشية و عرقلة كل نفس للتغيير الذي ينشده الشباب من اجل معالجة مشاغله و تطلعاته نحو المستقبل . و قال في تدوينة فيسبوكية ان هذه النخب تحتقر وعي الشعب و تعتبر وعيها متقدما عليه وهي ليست قادرة على البناء لانها مرتبطة بالمافيات الفاسدة و تدافع عنها ، و اعتبر بولبابه سالم ان لطخة الانتخابات اربكتهم و لم يقوموا بمراجعات بل اصبح تفكيرهم و سلوكهم انقلابيا فاشيا لا يختلف عن سلوك الدكتاتوريات المتخلفة لكنه اشار ان حركة التاريخ و تطلع الشباب نحو التغيير سيكون حاسما مهما اضاعوا من وقت التونسيين .
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Par:ncgrh (Tunisia )
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