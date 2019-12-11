20 سنة سجنا في حق القيادي بانصار الشريعة وتنظيم داعش شاكر الجندوبي و 4سنوات سجنا في حق زوجته

Mercredi 11 Decembre 2019
باب نات - اصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب20سنة سجنا في حق الارهابي شاكر الجندوبي و5سنوات مراقبة ادارية في حقه ..
كما قضت المحكمة ب4سنوات سجنا ومراقبة ادارية لمدة 5سنوات في حق زوجته وذلك على خلفية سفرهما الى تنظيم داعش في سوريا خلال سنة 2013 والقتال في صفوفه رفقة طفليهما ..
وكشفت الابحاث انه بعد فترة عادت زوجته وطفليهما الى تونس في حين ظل شاكر الجندوبي الذي اضحى من بين قيادات داعش هناك ليفر بعد فترة الى تركيا بسبب انشقافات في تنظيم داعش الارهابي...
كما قضت المحكمة ب4سنوات سجنا ومراقبة ادارية لمدة 5سنوات في حق زوجته وذلك على خلفية سفرهما الى تنظيم داعش في سوريا خلال سنة 2013 والقتال في صفوفه رفقة طفليهما ..
وكشفت الابحاث انه بعد فترة عادت زوجته وطفليهما الى تونس في حين ظل شاكر الجندوبي الذي اضحى من بين قيادات داعش هناك ليفر بعد فترة الى تركيا بسبب انشقافات في تنظيم داعش الارهابي...
En continu
- 02:18 حول صندوق الزكاة
- Hier 20:54 لقد وقعوا في الفخ!!!!!
- Hier 19:45 إعلان الرياض.. تمسك بالوحدة الخليجية (وثيقة)
- Hier 19:37 المهدي الشيوعي المنتظر..
- Hier 16:23 كميات الامطار المسجلة خلال ال24 ساعة الاخيرة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|18:38
|17:05
|14:45
|12:19
|07:21
|05:49
|
16°
|17°
|% 47
|:الرطــوبة
|تونــس
|12°
|
6.7 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|17°-12
|16°-12
|17°-11
|18°-14
|20°-11
Follow @babnet_Tunisie
(118 577) السيرة الذاتية لحبيب الجملي المرشح
( 94 231) لحظات قبل انسحاب الجملي وإعلان حكو
( 75 905) شوشو: رجل الأعمال لزهر سطا أمرنا
( 68 522) فيديو اليوم: مدير المراسم برئاسة ا
( 59 528) فيديو كليب لبية الزردي يصيب متابع
( 53 547) الداخلية تفتح تحقيقا حول فيديو يوث
( 53 506) سعيد الجزيري يعلّق على ظهوره مساء
( 51 950) المرحوم ادم بوليفة يُشيّع إلى مثو
( 50 198) طبخة الساعات الأخيرة و النهضة تترا
( 49 911) كتلة الحزب الدستوري الحر تقرر رفع
( 46 110) انتخاب طارق الفتيتي نائبا ثان لرئي
( 45 939) زياد الهاشمي لصحفية القناة الوطنية
( 44 036) التيار يعدّل أوتاره: النهضة قامت ب
( 42 165) سنية الدهماني: ما تقوم به عبير موس
( 40 452) سيغما كونساي: قيّس سعيّد أعاد التف
( 40 373) ايمن معتوق يكشف... المتحيل كان يتج
( 39 956) منتحل صفة يزعم أنه قريب المرحوم
( 38 821) زهير المغزاوي : النهضة إقترحت هذه
( 38 597) ظهر مع مريم الدباغ في الماديسون لي
( 36 330) السيرة الذاتيّة لسامي بن جنات المد
Par:lechef (Tunisia )
Sur: بعد حملة فايسبوكية، قناة الحوار التونسي تعتذر على بذاءة لطفي العماري