20 سنة سجنا في حق القيادي بانصار الشريعة وتنظيم داعش شاكر الجندوبي و 4سنوات سجنا في حق زوجته

Mercredi 11 Decembre 2019



باب نات

- اصدرت الدائرة الجنائية المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما ب20سنة سجنا في حق الارهابي شاكر الجندوبي و5سنوات مراقبة ادارية في حقه ..كما قضت المحكمة ب4سنوات سجنا ومراقبة ادارية لمدة 5سنوات في حق زوجته وذلك على خلفية سفرهما الى تنظيم داعش في سوريا خلال سنة 2013 والقتال في صفوفه رفقة طفليهما ..وكشفت الابحاث انه بعد فترة عادت زوجته وطفليهما الى تونس في حين ظل شاكر الجندوبي الذي اضحى من بين قيادات داعش هناك ليفر بعد فترة الى تركيا بسبب انشقافات في تنظيم داعش الارهابي...