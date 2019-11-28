تاجيل محاكمة النائب سيف الدين مخلوف رئيس حزب ائتلاف الكرامة

Jeudi 28 Novembre 2019
باب نات - قررت اليوم الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية بتونس تحديد موعد 12 ديسمبر للتصريح بالحكم في القضية التى رفعها ممثل النيابة العمومية على المحامي ورىيس حزب اىتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الى جلسة 12 ديسمبر المقبل وذلك بخصوص الشكاية التى رفعها عليه ممثل النيابة العمومية بسيدي بوزيد أثر تهجم مخلوف عليه بسبب قراره المتمثل في الاحتفاظ بصاحب المدرسة القرأنية بالرقاب واحد تلاميذه المختص في تحفيظ القرآن والذي تعلقت به قضية اغتصاب أحد التلاميذ بتلك المدرسة القرأنية التى تم فتحها بدون ترخيص واكتشفت فيها تجاوزات خطيرة في حق الاطفال المقيمين بها ...
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Par:MedTunisie (Tunisia )
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