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صورة اليوم: نواب النهضة والتيار وائتلاف الكرامة في صورة جماعية قبل تشكيل الحكومة

Mardi 19 Novembre 2019

Mardi 19 Novembre 2019
باب نات - نشر النائب عن ائتلاف الكرامة زياد الهاشمي في صفحته على الفاسيبوك صورة له ولرئيس الائتلاف سيف الدين مخلوف من القيادي في النهضة سمير ديلو والقياديين في التيار سامية عبو وفرحات الراجحي.
وكتب زياد الهاشمي تعليقا على الصورة "في الاخير طلعنا نشبهو لبعضنا وتونس تجمعنا".



  
  
     
  
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