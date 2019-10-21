الواشنطن بوست :الشعب التونسي يعطي الولايات المتحدة و أوروبا دروسا في الديمقراطية

Lundi 21 Octobre 2019
باب نات - طارق عمراني - نشرت صحيفة الواشنطون بوست الأمريكية على موقعها الالكتروني مقالا تحت عنوان
The democratic success story that no one is talking about
للكاتب كريستيان كاريل رئيس قسم الرأي في اليومية الأمريكية
و اعتبرت الواشنطن بوست، أنه في الوقت الذي ينتقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و سائل الاعلام و المعارضة بعد التلويح بعزله في علاقة بتجاوزات على مستوى السياسة الخارجية الأمريكية، و في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان البريطاني للتصويت على البرنامح التشريعي لرئيس الوزراء بوريس جونسون الامر الذي يشي بتشكل حكومة عقيمة بسبب الانقسام العميق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، و في الوقت الذي حقق فيه حزب القانون و العدالة البولوني الاستبدادي نصرا مدويا كمكافأة له على هجومه الممنهج على حرية الصحافة و المؤسسات الديمقراطية، فهناك و في دولة صغيرة في شمال افريقيا تأتينا أخبار سارة حيث أنهت تونس الاستحقاقات الانتخابية بالعلامة الكاملة حيث قال الشعب كلمته و اختار رئيسه بالاغلبية حيث تغلب أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد على منافسه نبيل القروي بشكل مريح، فالقروي كان مشروعا لمستبد جديد على غرار الفيليبيني رودريغو دوترتي و الامريكي ترامب و مع ذلك فقد خسر و استسلم لمنطق الصندوق رغم تمويلاته الضخمة و علاقاته الملتبسة بدوائر القرار السياسي و المالي.
و أردف كريستيان كاريل بأن التونسي كان بإمكانه انتخاب القروي بإعتبار الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية خاصة أن المترشح المذكور قد تبنى خطابا اجتماعيا شعبويا و مع ذلك فقد اختار الشعب التونسي رئيسا من خارج المنظومة في إطار توجه انتخابي تغييري بتغليب المبادئ على الشعبوية.
و أضاف كاريل أن هذا لم يكن مفاجئا من الشعب التونسي الذي أبهر العالم بالنفخ في شرارة الربيع العربي سنة 2011 و طرد الديكتاتور بن علي و هو ما فتح أبواب التغيير على مصراعيه في المنطقة العربية و بالرغم من استسلام دول اخرى من دول الربيع العربي لموجات الثورات المضادة على غرار مصر و سوريا و ليبيا و اليمن، فإن تونس شقت طريقها نحو الديمقراطية بثبات رغم كل المطبات في أكثر من استحقاق انتخابي أفرز حزبا إسلاميا في التشريعيات و هو حركة النهضة التي نأت بنفسها عن الأجندات المتشددة و قبلت بشروط اللعبة الديمقراطية رغم محاولات القوى العلمانية تحجبم نفوذها و كبح الحريات المدنية و اعادة تونس الى مربع السلطوية، ومع ذلك فقد استمر الشعب التونسي في تحكيم صناديق الانتخابات لتقول كلمتها مع اللجوء للشارع لتعديل الأوتار بشكل سلمي.
و استدرك المقال بالتسليم بأن الشعب التونسي لا يزال غير راضيا على تدهور المقدرة الشرائية و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة لكنه غلب المصلحة العامة و امن بالديمقراطية.
و أشار الكاتب ان الشعب التونسي قد كذّب السردية البذيئة من الدول الغربية التي تقول بإستحالة نشأة الديمقراطية في التربة العربية المستبدة بطبعها.
و ختمت الواشنطن بوست مقالها بالتلخيص بأن تونس علاوة على تايوان و هونغ كونغ هي مستقبل الديمقراطية التي ستخرج من معقلها التاريخي في أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا تزال الطريق وعرة.
للكاتب كريستيان كاريل رئيس قسم الرأي في اليومية الأمريكية
و اعتبرت الواشنطن بوست، أنه في الوقت الذي ينتقد فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب و سائل الاعلام و المعارضة بعد التلويح بعزله في علاقة بتجاوزات على مستوى السياسة الخارجية الأمريكية، و في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان البريطاني للتصويت على البرنامح التشريعي لرئيس الوزراء بوريس جونسون الامر الذي يشي بتشكل حكومة عقيمة بسبب الانقسام العميق حول خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، و في الوقت الذي حقق فيه حزب القانون و العدالة البولوني الاستبدادي نصرا مدويا كمكافأة له على هجومه الممنهج على حرية الصحافة و المؤسسات الديمقراطية، فهناك و في دولة صغيرة في شمال افريقيا تأتينا أخبار سارة حيث أنهت تونس الاستحقاقات الانتخابية بالعلامة الكاملة حيث قال الشعب كلمته و اختار رئيسه بالاغلبية حيث تغلب أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد على منافسه نبيل القروي بشكل مريح، فالقروي كان مشروعا لمستبد جديد على غرار الفيليبيني رودريغو دوترتي و الامريكي ترامب و مع ذلك فقد خسر و استسلم لمنطق الصندوق رغم تمويلاته الضخمة و علاقاته الملتبسة بدوائر القرار السياسي و المالي.
و أردف كريستيان كاريل بأن التونسي كان بإمكانه انتخاب القروي بإعتبار الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الكارثية خاصة أن المترشح المذكور قد تبنى خطابا اجتماعيا شعبويا و مع ذلك فقد اختار الشعب التونسي رئيسا من خارج المنظومة في إطار توجه انتخابي تغييري بتغليب المبادئ على الشعبوية.
و أضاف كاريل أن هذا لم يكن مفاجئا من الشعب التونسي الذي أبهر العالم بالنفخ في شرارة الربيع العربي سنة 2011 و طرد الديكتاتور بن علي و هو ما فتح أبواب التغيير على مصراعيه في المنطقة العربية و بالرغم من استسلام دول اخرى من دول الربيع العربي لموجات الثورات المضادة على غرار مصر و سوريا و ليبيا و اليمن، فإن تونس شقت طريقها نحو الديمقراطية بثبات رغم كل المطبات في أكثر من استحقاق انتخابي أفرز حزبا إسلاميا في التشريعيات و هو حركة النهضة التي نأت بنفسها عن الأجندات المتشددة و قبلت بشروط اللعبة الديمقراطية رغم محاولات القوى العلمانية تحجبم نفوذها و كبح الحريات المدنية و اعادة تونس الى مربع السلطوية، ومع ذلك فقد استمر الشعب التونسي في تحكيم صناديق الانتخابات لتقول كلمتها مع اللجوء للشارع لتعديل الأوتار بشكل سلمي.
و استدرك المقال بالتسليم بأن الشعب التونسي لا يزال غير راضيا على تدهور المقدرة الشرائية و الظروف الاقتصادية و الاجتماعية الصعبة لكنه غلب المصلحة العامة و امن بالديمقراطية.
و أشار الكاتب ان الشعب التونسي قد كذّب السردية البذيئة من الدول الغربية التي تقول بإستحالة نشأة الديمقراطية في التربة العربية المستبدة بطبعها.
و ختمت الواشنطن بوست مقالها بالتلخيص بأن تونس علاوة على تايوان و هونغ كونغ هي مستقبل الديمقراطية التي ستخرج من معقلها التاريخي في أوروبا و الولايات المتحدة الأمريكية، لكن لا تزال الطريق وعرة.
1 de 1 commentaires pour l'article 191341
En continu
- Hier 21:26 واشنطن: ندعم حق اللبنانيين في التظاهر السلمي
- Hier 20:55 حملة نظافة كبرى في عدد من المدن التونسية
- Hier 20:52 وسام الشّرف لخير خلف
- Hier 20:25 ورقة لبنانية.. ورقة تونسية
- Hier 18:49 قدم: الدحيل يستعيد القمة القطرية من الريان
- Hier 14:09 سليانة: انطلاق أشغال المسبح البلدي المغطى
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|19:04
|17:37
|15:10
|12:11
|06:32
|05:05
|
29°
|33°
|% 45
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|33°-21
|28°-21
|28°-22
|23°-19
|23°-17
Follow @babnet_Tunisie
(281 546) رسالة ليلى طوبال الى نبيل القروي
(186 741) آخر عمليات سبر الآراء..
(128 698) تشريعية 2019 : قائمة اسمية لأعضاء
(116 415) الشعيبي يكشف الأسئلة التي ورّطت ال
( 93 653) قصة المتنبي مع كافور الإخشيدي
( 92 256) ''ها نبيل'' تبكي وتتبرّأ من نبيل ا
( 91 720) حادثة زهير مخلوف.. استدعاء المتضرّ
( 87 543) لطفي المرايحي لمريم بالقاضي : تحلّ
( 87 056) ضحى الحداد تتعهّد بإنقاذ النادي ال
( 85 340) فك الاشتباك بين نبيل القروي ونبيل
( 82 495) حافظ قائد السبسي للطفي العماري : أ
( 67 591) لعدم التشويش على المترشحين للرئاس
( 67 209) رد على ما ورد على لسان مية القصوري
( 66 189) لطفي العبدلي يرد بمستوى راق وبلباق
( 64 547) طليق مرام بن عزيزة يخرج عن صمته: '
( 62 974) على قناة التاسعة: االمواطنة التي
( 62 193) خطير جدا.. C'est très grave
( 61 117) سمير الوافي يعكس الهجوم على بوغلاب
( 60 240) ''عـــــــــــــذراء'' الحوار التي
( 56 878) من هو ضابط الموساد الاسرائيلي ''ا
Par:Biladi2012 (Tunisia )
Sur: رئيس حزب الرحمة سعيد الجزيري يستعيد مقعده في البرلمان