Marouane EL ABASSI élu meilleur Gouverneur de Banque Centrale en pour la région MENA

Lundi 21 Octobre 2019



Communiqu de Presse -

M. Marouane EL ABASSI, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a t lu, samedi 19 octobre 2019 Washington, meilleur Gouverneur de Banque Centrale en 2019 pour la rgion Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) . Ce prix lui a t dcern par le magazine spcialis Global Markets au cours dune crmonie organise en marge des assembles annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Montaire International (BM/FMI).A loccasion de cette crmonie, M. El Abassi a fait la dclaration suivante :Ma premire anne en tant que Gouverneur de Banque Centrale a t riche en enseignements. Malgr la complexit de la situation conomique et financire du pays, il fallait que la BCT, travers ses prrogatives, prenne des dcisions douloureuses mais ncessaires pour contenir linflation.Quelques mois aprs ma nomination en tant que Gouverneur, nous avons labor le premier plan Stratgique de la BCT, qui a reflt la vision concerte avec le Staff, savoir dtre une Banque Centrale moderne, proactive et efficiente lavant-garde des transformations conomiques et financires.La BCT sest attele aussi consolider son travail commun avec le Gouvernement, permettant damliorer les indicateurs conomiques.Ainsi, les rserves de change ont augment pour couvrir dsormais plus de 100 jours dimportation, et la politique montaire conduite au cours des derniers mois a permis dinverser la baisse linflation et stabiliser le dinar.Linclusion financire a galement t un chantier important depuis 2018, pour lequel la BCT a doubl defforts en vue daccomplir des avances concrtes travers, notamment, des projets de digitalisation des paiements et le dveloppement de systmes et des moyens de paiement conformes aux normes internationales les plus avances.Sur un autre plan, la BCT a entam la rflexion sur les facilitations et avantages en faveur des Tunisiens lEtranger. Il sagit, notamment, de lassouplissement de la rglementation de change et du soutien aux startups.Et tout rcemment, en rcompense de nos efforts, la Tunisie vient de sortir de la liste grise du GAFI. En effet, sous limpulsion de la CTAF avec lappui de la BCT et du Gouvernement, grce un travail concert avec toutes les parties prenantes, la Tunisie a pu en lespace de 17 mois raliser un plan daction trs laborieux et amliorer sensiblement son dispositif de lutte contre le blanchiment dargent et le financement du terrorisme.M. El Abassi a cltur sa dclaration en rappelant que la Tunisie volue dans un environnement international caractris par lexacerbation des risques et de lincertitude, lis aux tensions commerciales, aux changements climatiques et aux conflits rgionaux, face des attentes trs leves des populations. Tels sont les dfis futurs pour notre pays, dont la Banque Centrale de Tunisie est parfaitement consciente, et vis--vis desquels elle uvrera pour attnuer ces risques et faire en sorte ce que lconomie tunisienne continue tre rsiliente.