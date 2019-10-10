حزب العمال ''الفاشل'' في التشريعية يدعو إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية

Jeudi 10 Octobre 2019



باب نات

- دعا الخميس 10 أكتوبر، حزب العمال أحد مكونات ائتلاف الجبهة الشعبية، مناضلي الحزب وأنصار الجبهة الشعبية والقوي الديمقراطية إلى مقاطعة الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.وأشار الحزب في بيان له إلى أن قرار المقاطعة يأتي بناء على عدم تقديم المترشحين لمشروع يوفر الحد الأدنى من الضمانات لحماية السيادة الوطنية وتحقيق مطالب وانتظارات الشعب التونسي.كما أشار حزب العمال إلى أنه يدعو إلى مقاطعة الدور الثاني على اعتبار ما اتسم به الدور الأول من خروقات للقانون الانتخابي وبالنظر إلى ما نشر حول لجوء أحزاب إلى شركات لوبينغ ومنصات رقمية عالمية للتلاعب بالعملية الانتخابية وما يمثله ذلك من انتهاك للسيادة الوطنية.يذكر أن ائتلاف الجبهة الشعبية فشل فشلا ذريعا في الانتخابات التشريعية حيث لم يتمكّن من الفوز في أي دائرة انتخابية ولن يكون بذلك ممثّلا في البرلمان القادم.تجدر الاشارة في هذا السياق إلى أن القيادي بالجبهة جيلاني الهمامي قال إنه لا يعترف بنتائج الانتخابات وبالبرلمان الجديد وسيعمل على اسقاطه.من جانبه أكّد القيادي بالجبهة أيضا عمار عمروسية حصول تلاعب في نتائج الانتخابات حرمه من الفوز بمقعد في دائرة قفصة ووصف البرلمان الجديد بالبرلمان المخيف معتبرا أنه من حق الجبهة العمل على اسقاطه.