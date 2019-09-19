بشير بن حسن: لا شماتة بالموت فهو كأس سنشرب منه جميعا ولكن لا بد من الاتعاظ

Jeudi 19 Septembre 2019
باب نات - دعا الشيخ بشير بن حسن في تدوينة على صفحته بالفايسبوك الخميس 19 سبتمبر الى عدم " الشماتة" بعد اعلان وفاة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.
وقال بشير بن حسن " لا شماتة بالموت فهو كأس سنشرب منه جميعا"، مضيفا " ولكن لا بد من الاتعاظ، فكفى بالموت واعظا ، فمهما مُكّن للعبد في هذه الدنيا ، وأوتي من جاه وسلطان، ومال وقوة وبنيان ، فهو ملاق يوما الواحد الديان !!ّ.
وقال بشير بن حسن " لا شماتة بالموت فهو كأس سنشرب منه جميعا"، مضيفا " ولكن لا بد من الاتعاظ، فكفى بالموت واعظا ، فمهما مُكّن للعبد في هذه الدنيا ، وأوتي من جاه وسلطان، ومال وقوة وبنيان ، فهو ملاق يوما الواحد الديان !!ّ.
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Par:charles (France )
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