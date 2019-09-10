الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرفوش، وما عنديش علاش نعتذرلو ونقلّو برّا قدّم قضيّة

Mardi 10 Septembre 2019



باب نات

- قال الثلاثاء 10 سبتمبر، المرشّح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي إن ما راج حول الاعتداء علي أحد الصحفيين خلال اجتماعه بالمنستير أحرجه كثيرا.وأفاد الزبيدي خلال استضافته على أمواج راديو ماد بأن اجتماعه شهد ازدحاما كبيرا مشيرا إلى أن بدلته تمزّقت نتيجة ذلك.وبخصوص الصحفي حسام حمد قال الزبيدي "السيّد حمد هذايا ما نعرفوش، وهو يقول أنا بحذاه وما عرفنيش وأنا في الحالات الكل ضد العنف".وتابع قائلا "أنا اتصلت بيه آما موش بش نعتذرلو، ما عنديش علاش نعتذرلو، كلّمتو بش نقلّو برّا قدّم قضية والا أعطيني التسجيل تو أنا نقدّم قضية".