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الزبيدي : السيّد حمد هذايا ما نعرفوش، وما عنديش علاش نعتذرلو ونقلّو برّا قدّم قضيّة

Mardi 10 Septembre 2019

Mardi 10 Septembre 2019
باب نات - قال الثلاثاء 10 سبتمبر، المرشّح للانتخابات الرئاسية عبد الكريم الزبيدي إن ما راج حول الاعتداء علي أحد الصحفيين خلال اجتماعه بالمنستير أحرجه كثيرا.

وأفاد الزبيدي خلال استضافته على أمواج راديو ماد بأن اجتماعه شهد ازدحاما كبيرا مشيرا إلى أن بدلته تمزّقت نتيجة ذلك.


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وبخصوص الصحفي حسام حمد قال الزبيدي "السيّد حمد هذايا ما نعرفوش، وهو يقول أنا بحذاه وما عرفنيش وأنا في الحالات الكل ضد العنف".
وتابع قائلا "أنا اتصلت بيه آما موش بش نعتذرلو، ما عنديش علاش نعتذرلو، كلّمتو بش نقلّو برّا قدّم قضية والا أعطيني التسجيل تو أنا نقدّم قضية".

الفيديو الدقيقة 18



  
  
     
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 188865

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 10 Septembre 2019 à 15h 39m |           
Il a parfaitement raison. Au contraire, il lui a montré le chemin légal à savoir la justice car l'acte en lui même n'est pas clair et il pourrait s'agir d'un coup monté provoqué à l'encontre de Zbidi.D'ailleurs, si Houceme ne saisit pas la justice, im sera inculpé automatiquement

3azizou  (Tunisia)  |Mardi 10 Septembre 2019 à 15h 08m |           
الزبيدي او عيش تونسي داخلينها فرندس



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