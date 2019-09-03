نوفل الورتاني يوقف تجربته مع موزاييك لاسبابه الشخصية

Mardi 03 Septembre 2019
باب نات - كشف الاعلامي نوفل الورتاني في تدوينة عبر موقعه على انستغرام انه اوقف تجربته الاذاعية على موزاييك لاسبابه الخاصة.
وكتب الورتاني في موقعه على انستغرام "لاسبابي الخاصة قررت ايقاف التجربة الاذاعية شكرا على رسائلكم نلتقي قريبا في التلفزة شكرا وبالتوفيق لاذاعة موزاييك الاذاعة الاولى في تونس..
وكتب الورتاني في موقعه على انستغرام "لاسبابي الخاصة قررت ايقاف التجربة الاذاعية شكرا على رسائلكم نلتقي قريبا في التلفزة شكرا وبالتوفيق لاذاعة موزاييك الاذاعة الاولى في تونس..
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Par:Elmejri (Switzerland )
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