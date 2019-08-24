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الصحبي بن فرج ... ونظرية بارسيبرليس 2

Samedi 24 Août 2019

Samedi 24 Août 2019
باب نات - في تدوينة على صفحته بالفايسبوك اعتبر النائب الصحبي بن فرج أن نبيل القروي كان متأكدا من أنه سيتم إيقافه منذ شهرين تقريبا بالاعتماد على ملف قضيته وأيضا بما كان يصله من معطيات وأخبار الكواليس وأكد أنهومن الواضح انه استعد إعلاميا مع فريق نسمة وواستعد جيدا سياسيا مع قيادة حزبه قلب تونس,
وبحسب مصدر الصحبي بن فرج كان نبيل يستعد لاستثمار عملية سجنه وتحويلها الى فرصة تقرّبه من قصر قرطاج
يعني ذلك أنه كان جاهزا للحرب، وأعد جيدا عناصر المعركة، واختار ميدانها ولم يبقى سوى توقيت الإعلان عن انطلاق الحرب،
لم يكن مطلوبا من فريق القروي سوى التمطيط و التأجيل والاقتراب من أواخر أوت: التوقيت المثالي لمعركة خاطفة ولكنها قاصمة وحاسمة


وبحسب الصحبي بن فرج هناك فرضيتين لا ثالث لهما:
• إما أن السيد نبيل القروي à été définitivement lâché ، خسر منذ أسابيع حماية الباجي رحمه الله، وقد يكون أيضا فقد دعما آخر مهما وحاسما خلال الأسابيع الاخيرة ،
ويبدو أيضا أنه تجاهل "نصائح" ودية بالانسحاب من سباق الرئاسة وأصبح بالتالي الشخص الذي يجب إبعاده

•وإما أن نبيل القروي هو الان بصدد جني ثمار أكبر عملية دعاية سياسية وانتخابية في التاريخ (هل هناك تواطئ ما ؟ خيانة ما ؟ قشرة موز quelque part ؟)
تخيلوا على سبيل المثال ، إمكانية أن يتم نقض وإبطال قرار دائرة الاتهام والقاضي بإيقاف نبيل وغازي القروي!!!
مثلا لوجود خلل في الإجراءات،
مثلا، خلل "مترْكن" لم ينتبه له أحد (وين يسكن الشيطان)
ويحدث ذلك مثلا في آخر آجال للطعن
مثلا في أواخر الأسبوع القادم أي عشية انطلاق الحملة الانتخابية
وقتها، مرحبا بيكم في بارسبوليس 2 ..........




  
  
     
  
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