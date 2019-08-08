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لوبوان : إستراتيجية النهضة المذهلة للانتخابات الرئاسية ''انّهم لا يصلّون فقط بل يمارسون السياسة بحكمة''

Jeudi 08 Août 2019

Jeudi 08 Août 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع مجلة لوبوان الفرنسية مقالا تحت عنوان
Tunisie : la stupéfiante stratégie des islamistes

لمراسلها في تونس بنوا دالما.


و أعتبر التقرير أن الإسلاميين في تونس يمارسون السلطة منذ سنة 2011 كحزب محوري و هم على الأرجح يحاولون ترسيخ ذلك عبر ترشيحهم لنائب رئيس الحزب عبد الفتاح مورو للانتخابات المزمع إجراؤها يوم 15 سبتمبر و هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحركة الإسلامية على هذه الخطوة، حيث استقبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم الأربعاء نائبه و رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو أمس الأربعاء 7 أوت لإبلاغه رسميا بقرار الحركة ترشيحه للإنتخابات الرئاسية.

و أشار دالما الى أن مجلس الشورى كان قد صوت يوم الثلاثاء بالإجماع على قرار ترشيح عبد الفتاح مورو بناء على مقترح قدمه رئيس الحركة.
و أضاف التقرير بأن هذا القرار هو قرار تكتيكي بإمتياز حيث أن السلطة الفعلية في تونس حسب النظام الإنتخابي للبرلمان
و أضاف بنوا دالما بأن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي أدت دستوريا الى تسبيق الانتخابات الرئاسية على الانتخابات التشريعية و هو ما دفع بالنهضة الى اعادة حساباتها السياسية بالدفع بمرشح من داخلها و ذلك بعد نقاش شوري ماراطوني تواصل لأيام أفضى الى الإجماع على شخص عبد الفتاح مورو وهو وجه اسلامي نموذجي عرفت علاقاته برئيس الحركة راشد الغنوشي فترات مد و جزر حيث ترشح في انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 بشكل مستقل على دائرة تونس 2 ثم عاد بعد ذلك الى الحركة الأم و يتمتع بمقبولية محترمة لدى النخب خارج الحركة لما يتميز به من روح الدعابة و بلاغة خطابية، علاوة على أنه يمثل نموذج التونسي المسلم المحافظ و المتشبع بالموروث الحضاري التونسي و الثقافة الواسعة.

و أردف المقال بالاشارة الى استطلاع داخلي قامت به حركة النهضة داخليا و استهدف عينة ب4000 ناخب بين أن الحركة ستتحصل على نسبة 23% من مجموع الأصوات أي بين 60 و 65 مقعد في البرلمان القادم يليها حزب نبيل القروي ب 15%.

و تحدث بنوا دالما عن زيارته لمكتب الشيخ راشد الغنوشي في الطابق الخامس من عمارة و سط ضاحية مونبليزير حيث ان كل شيء مرتب و مضبوط معتبرا أنه و رغم الخلافات التي طفت مؤخرا على السطح خلال تشكيل القائمات الإنتخابية فإن كل الهياكل تنضبط في النهاية و تحترم قرارات الحزب و بطريقة فكاهية أردف بنوا بالقول "انهم لا يصلون فقط بل يمارسون السياسة أيضا".

و ختم التقرير بالاشارة الى فصل حركة النهضة في مؤتمرها العاشر سنة 2016، بين الدعوي و السياسي و هي خطوة رائدة لحزب اسلامي في المنطقة العربية، و بذلك فالنهضة تحاول بعث رسائل طمأنة للعالم فخلال زيارة وفودها لأوروبا رسمت الحركة الاسلامية صورة محترمة لها كحزب محافظ ضامن لاستقرار تونس في سياق اقليمي متفجر.

  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 187146

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Jeudi 08 Août 2019 à 13h 50m |           
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الشعب مع النهضة و النهضة من الشعب ولم يأتوا من المريخ و السياسيون راحلون و الشعوب
باقية

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لست حزباوي و لا نهضاوي ولكن نكاية في الخونة المرتزقة الطماعة ثرثارة المنابر والبلاتوات ينتقدون ولا ياتون بالحلول......

👿💰🗣أعلام ثرثار مرتزق👿💰🗣

👿💰🗣 مصائب تونس اليوم بالحوار التونسي 👿💰🗣

👿💰🗣أعلام ثرثار مرتزق👿💰🗣

النهضة هي الإسلام السياسي الديموقراطي المدني .. مع الدولة المدنية التي تحترم إختيارات الشعب و تحترم مؤسساته، النهضة هي الحزب الذي يتبنى هوية شعبه و قيم شعبه و لغة شعبه و حضارة شعبه ... الخونة المرتزقة هم إمتداد للحكم الديكتاتوري المافيوزي البوليسي، الخونة المرتزقة هم دولة الفساد و تبييض العباد و الأموال و سرقة الشعب وإحتقاره .. و لولا أحزابهم لما عاد إلينا من كان مدافعا قبيحا علي نظام ديكتاتوري و بوليسي من أمثالهم، أنهم دولة التحكم في الإعلام
وتوجيهه و شرائه و إستعمال مؤسسات الدولة لغايات حزبية ، أنهم دولة الحزب الواحد و الرأي الواحد و دولة المنشور 108 العنصري .. و دولة توضيف المساجد لمصلحة الدولة و قائد الدولة و الدعاء له صباحا مسائا و تكريه الشعب في دينه بفرض خطبة جمعة مسقطة عليه من وزارة الداخلية في زمن الهارب. النهضة حزب الإسلام السياسي الديموقراطي المدني الوجه الجديد لديمقراطية تونس و أنهم حزب التجمع الدستوري الفاسد القديم العائد إلينا في ثوب جديد و عقلية قديمة!

👍🌷👍🌷👍🌷👍🌷👍🌷👍🌷👍

،،،،،،انشاء الله لا خوف على تونس من الإعلاميين و السياسيين الفاشلين الأغبياء مرتزقة وخونة ممولين من أعداء الثورة
👍،،،،،، 👍،،،،،،👍،،،،،،👍،،،،،،👍،،،،،،👍،،،،،،

الشعب مع النهضة و النهضة من الشعب ولم يأتوا من المريخ و السياسيون راحلون و الشعوب
باقية

🗣⚖️🗣⚖️🗣⚖️🗣⚖️🗣⚖️🗣⚖️🗣⚖️🗣

لست حزباوي و لا نهضاوي ولكن نكاية في الخونة المرتزقة الطماعة ثرثارة المنابر والبلاتوات ينتقدون ولا ياتون بالحلول......

👿💰🗣أعلام ثرثار مرتزق👿💰🗣

👿💰🗣 مصائب تونس اليوم بالحوار التونسي 👿💰🗣

👿💰🗣أعلام ثرثار مرتزق👿💰🗣

النهضة هي الإسلام السياسي الديموقراطي المدني .. مع الدولة المدنية التي تحترم إختيارات الشعب و تحترم مؤسساته، النهضة هي الحزب الذي يتبنى هوية شعبه و قيم شعبه و لغة شعبه و حضارة شعبه ... الخونة المرتزقة هم إمتداد للحكم الديكتاتوري المافيوزي البوليسي، الخونة المرتزقة هم دولة الفساد و تبييض العباد و الأموال و سرقة الشعب وإحتقاره .. و لولا أحزابهم لما عاد إلينا من كان مدافعا قبيحا علي نظام ديكتاتوري و بوليسي من أمثالهم، أنهم دولة التحكم في الإعلام
وتوجيهه و شرائه و إستعمال مؤسسات الدولة لغايات حزبية ، أنهم دولة الحزب الواحد و الرأي الواحد و دولة المنشور 108 العنصري .. و دولة توضيف المساجد لمصلحة الدولة و قائد الدولة و الدعاء له صباحا مسائا و تكريه الشعب في دينه بفرض خطبة جمعة مسقطة عليه من وزارة الداخلية في زمن الهارب. النهضة حزب الإسلام السياسي الديموقراطي المدني الوجه الجديد لديمقراطية تونس و أنهم حزب التجمع الدستوري الفاسد القديم العائد إلينا في ثوب جديد و عقلية قديمة!

👍🌷👍🌷👍🌷👍🌷👍🌷👍🌷👍

،،،،،،انشاء الله لا خوف على تونس من الإعلاميين و السياسيين الفاشلين الأغبياء مرتزقة وخونة ممولين من أعداء الثورة

Tfouhrcd  (Finland)  |Jeudi 08 Août 2019 à 13h 44m |           

عبد الفتاح مورو الامتداد الطبيعي لحركة الإصلاح العربية التي ظهرت في أواسط القرن التاسع عشر لكن قوى الاستعمار حاصرتها و منعتها من الأخذ بزمام الأمور لتعود من جديد مع الشيخ عبد العزيز الثعالبي لكن فرنسا و بواسطة اتباعها من أمثال بورقيبة أفشلت مشروع الثعالبي الى حدود الثورة لما عاد تيار الهوية بقوة مع حركة النهضة
فهل تكون الثالثة صاءبة؟

Matouchi  (Tunisia)  |Jeudi 08 Août 2019 à 13h 43m |           
سترون في النهاية نتيجة التكتيك.....وأنصح الشاهد أن لا يستعجل أمره....فإن النهضة قاريتلو حسابو.....ه..
استراتيجية النهضة هي:
1- رئيس جمهورية: الزبيدي
2- رئيس البرلمان: غنوشو
3- رئيس الحكومة: يوسف كان قعد رايض و ما دخلهاش بعضها
و الشيخ عبد الفتاح....في هذه الحالة.....كومبارس....خدمو بيه كيف العادة.....ويخرج من الباب الخلفي......و إذا قعد عاقل...ياخذ بلاصطو الأبدية في المحكمة الدستورية

و إذا دخلت بعضها..و دخل اتحاد الخراب ...و يوسف تسرع و خلوضها....وما عاد فيها حل.....فإن سيناريو ثاني يقول:
1- رئيس جمهورية: عبد الكريم الزبيدي
2- رئيس برلمان : غنوشو
3- رئيس حكومة: كمال مرجان
ويوسف ومرزوق و حمة والرحوي وجمعة.......ترحيهم الإنتخابات
ويبقى الشيخ عبد الفتاح....كمبارس...يدخل و يخرج و كأنه ما دخل........

ويدفع مرة أخرى أنصار التشبيب و الثورة ..فاتورة العناد وركوب الرأس....ويحكم تونس....الحرس القديم.....وتزكيه النهضة

ومن لم يفهم غنوشو......فأنصحه بالإستماع الى أغنية أم كلثوم.....الأطلال



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