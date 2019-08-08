لوبوان : إستراتيجية النهضة المذهلة للانتخابات الرئاسية ''انّهم لا يصلّون فقط بل يمارسون السياسة بحكمة''

Jeudi 08 Août 2019



باب نات

- طارق عمراني - نشر موقع مجلة لوبوان الفرنسية مقالا تحت عنوانلمراسلها في تونس بنوا دالما.و أعتبر التقرير أن الإسلاميين في تونس يمارسون السلطة منذ سنة 2011 كحزب محوري و هم على الأرجح يحاولون ترسيخ ذلك عبر ترشيحهم لنائب رئيس الحزب عبد الفتاح مورو للانتخابات المزمع إجراؤها يوم 15 سبتمبر و هي المرة الأولى التي تقدم فيها الحركة الإسلامية على هذه الخطوة، حيث استقبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي يوم الأربعاء نائبه و رئيس البرلمان بالنيابة عبد الفتاح مورو أمس الأربعاء 7 أوت لإبلاغه رسميا بقرار الحركة ترشيحه للإنتخابات الرئاسية.و أشار دالما الى أن مجلس الشورى كان قد صوت يوم الثلاثاء بالإجماع على قرار ترشيح عبد الفتاح مورو بناء على مقترح قدمه رئيس الحركة.و أضاف التقرير بأن هذا القرار هو قرار تكتيكي بإمتياز حيث أن السلطة الفعلية في تونس حسب النظام الإنتخابي للبرلمانو أضاف بنوا دالما بأن وفاة الرئيس الباجي قايد السبسي أدت دستوريا الى تسبيق الانتخابات الرئاسية على الانتخابات التشريعية و هو ما دفع بالنهضة الى اعادة حساباتها السياسية بالدفع بمرشح من داخلها و ذلك بعد نقاش شوري ماراطوني تواصل لأيام أفضى الى الإجماع على شخص عبد الفتاح مورو وهو وجه اسلامي نموذجي عرفت علاقاته برئيس الحركة راشد الغنوشي فترات مد و جزر حيث ترشح في انتخابات المجلس التأسيسي سنة 2011 بشكل مستقل على دائرة تونس 2 ثم عاد بعد ذلك الى الحركة الأم و يتمتع بمقبولية محترمة لدى النخب خارج الحركة لما يتميز به من روح الدعابة و بلاغة خطابية، علاوة على أنه يمثل نموذج التونسي المسلم المحافظ و المتشبع بالموروث الحضاري التونسي و الثقافة الواسعة.و أردف المقال بالاشارة الى استطلاع داخلي قامت به حركة النهضة داخليا و استهدف عينة ب4000 ناخب بين أن الحركة ستتحصل على نسبة 23% من مجموع الأصوات أي بين 60 و 65 مقعد في البرلمان القادم يليها حزب نبيل القروي ب 15%.و تحدث بنوا دالما عن زيارته لمكتب الشيخ راشد الغنوشي في الطابق الخامس من عمارة و سط ضاحية مونبليزير حيث ان كل شيء مرتب و مضبوط معتبرا أنه و رغم الخلافات التي طفت مؤخرا على السطح خلال تشكيل القائمات الإنتخابية فإن كل الهياكل تنضبط في النهاية و تحترم قرارات الحزب و بطريقة فكاهية أردف بنوا بالقول "انهم لا يصلون فقط بل يمارسون السياسة أيضا".و ختم التقرير بالاشارة الى فصل حركة النهضة في مؤتمرها العاشر سنة 2016، بين الدعوي و السياسي و هي خطوة رائدة لحزب اسلامي في المنطقة العربية، و بذلك فالنهضة تحاول بعث رسائل طمأنة للعالم فخلال زيارة وفودها لأوروبا رسمت الحركة الاسلامية صورة محترمة لها كحزب محافظ ضامن لاستقرار تونس في سياق اقليمي متفجر.