منوبة : وزير الداخلية يشرف على موكب تنصيب ''عبد الفتاح شقشوق'' واليا على الجهة

Jeudi 01 Août 2019



باب نات

- أشرف مساء يوم الأربعاء 31 جويلية 2019 وزير الداخلية "هشام الفراتي" على موكب رسمي بمقر ولاية المهدية تولى خلاله تنصيب "عبد الفتاح شقشوق" واليا على الجهة خلفا ل"محمد بودن".وقد ألقى بالمناسبة كلمة بين من خلالها أهمية دور الوالي في النهوض، بالعمل الجهوي وفق التوجهات المرسومة من قبل الحكومة والتنسيق مع المسؤولين الجهويين بما من شأنه أن يساعد على التعاطي مع جميع المسائل المتصلة بمشمولاتهم بالفاعلية والنجاعة المرجوتين، مؤكدا على ضرورة توخي الحياد في التعامل مع مختلف الأطراف.كما دعا وزير الداخلية من ناحية أخرى إلى دعم مجهودات الأجهزة الأمنية بالجهة، بهدف إحكام متابعة الوضع العام بها وضرورة الإستعداد الجيّد لإنجاح الاستحقاقات الوطنية القادمة.