محسن مرزوق : لن نقبل بالفوضى والخراب ومافيا العائلة وقريبا عنّا كلام آخر بش نقولوه

Dimanche 21 Juillet 2019



باب نات

- عبّر السبت 20 جويلية الأمين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق عن استهجانه لعدم ختم رئيس الجمهورية للقانون انتخابي وظهور ابنه كمتحدّث باسمه.وقال مرزوق "الرئيس خرق القانون والدستور اما جهال او دعاة فوضى وغورة. وانه يولي ولد الرئيس هو الي يتحدث باسم الرئيس بعد ما عمل حلف مع صديق عائلة الرئيس، هذي حتى في جمهوريات الموز ما صارتش. فضيحة قدام أمم العالم. وخلط هجين بين العائلة والدولة".وشدّد مرزوق على أن حزبه لن يقبل هذه الممارسات وسيتصدّى لها قائلا "كل شيء الا القانون والدستور لانه غير هذاك الفوضى والمافيا والخراب. وقت يخيرونا بين الدولة ومافيا العائلة، اختيارنا واضح وصريح وبدون حسابات".وتابع متحدّيا "هذا توة الي يمكن انقولوه ولكن ما زال عندنا ما انقولوا وبلهجة اخرى قريبا، فقد كنّا اول من رفض هذا الخلط وموش الْيَوْم باش انبدلوا راينا".