وسيم الحريصي يعتذر من بوبكر بن عكاشة

Mercredi 10 Juillet 2019
باب نات - اعتذر وسيم الحريصي ”ميغالو” عبر تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي إنستغرام الاعلامي بوبكر بن عكاشة بعد أن وشى به لصحاب قناة الحوار التونسي سامي الفهري.
و جاء في نص التدوينة ما يلي
"ولد عكاشة صديقي نصحتني بميساج و أنا بعثتو لصديق في إطار الصداقة لكن الصديق لم يكن صديقا … ولد عكاشة عذرا. ”
و للاشارة فان رسالة خاصة بين الحريصي و بوبكر بن عكاشة كانت قد تسببت في أزمة إعلامية بين سامي الفهري و قناة الحوار التونسي من جهة و لطفي العبدلي و قناة التاسعة من جهة أخرى .
و كان وسيم الحريصي قد ظهر في وقت سابق في فيديو مع لطفي العبدلي بعد شجار الكتروني دام لعدة أيام و قال الحريصي أنه تعرض لمؤامرة و أنه سيكشف الحقيقة قريبا.
و جاء في نص التدوينة ما يلي
"ولد عكاشة صديقي نصحتني بميساج و أنا بعثتو لصديق في إطار الصداقة لكن الصديق لم يكن صديقا … ولد عكاشة عذرا. ”
و للاشارة فان رسالة خاصة بين الحريصي و بوبكر بن عكاشة كانت قد تسببت في أزمة إعلامية بين سامي الفهري و قناة الحوار التونسي من جهة و لطفي العبدلي و قناة التاسعة من جهة أخرى .
و كان وسيم الحريصي قد ظهر في وقت سابق في فيديو مع لطفي العبدلي بعد شجار الكتروني دام لعدة أيام و قال الحريصي أنه تعرض لمؤامرة و أنه سيكشف الحقيقة قريبا.
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Par:BenMoussa (Tunisia )
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