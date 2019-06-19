بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري ب5 سنوات سجنا ابتداء من أكتوبر القادم !!

Mercredi 19 Juin 2019
باب نات - نشر الثلاثاء 18 أكتوبر، المنتج والمخرج سامي الفهري في حسابه على الانستغرام مقتطفا من محادثة خاصة للإعلامي بوبكّر بن عكاشة توعّده فيها بالسجن.
وقال بن عكاشة حسب المقتطف المنشور "مع ذلك سامي الفهري، أكتوبر 2019 في السجن لمدة 5 سنوات... تذكّر كلامي".
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي في قضية كاكتتوس برود التي رفعتها التلفزة الوطنية اثر الثورة قبل أن يتم تأجيل القضية إلى 30 سبتمبر المقبل.
وقال بن عكاشة حسب المقتطف المنشور "مع ذلك سامي الفهري، أكتوبر 2019 في السجن لمدة 5 سنوات... تذكّر كلامي".
يذكر أن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالقطب الاقتصادي المالي في قضية كاكتتوس برود التي رفعتها التلفزة الوطنية اثر الثورة قبل أن يتم تأجيل القضية إلى 30 سبتمبر المقبل.
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Par:Abid_Tounsi (United States )
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