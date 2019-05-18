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بوسالم : منع شاحنات الاعانات التابعة لخليل تونس من الدخول

Samedi 18 Mai 2019

Samedi 18 Mai 2019
باب نات - اتهم مدير قناة نسمة نبيل القروي السلطات الجهوية ببوسالم بمنع قافلة مساعدات انسانية لجمعية خليل تونس من دخول المنطقة وتقديم المساعدات.
ونشر نبيل القروي فيديو لقيام السلطات بمنع دخول شاحنات الجمعية الى المدينة وتوزيع المساعدات على الفقراء في المدينة.
واتهم احد المسؤولين بالجمعية رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء التصعيد الاخير.




  
  
     
  
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