بوسالم : منع شاحنات الاعانات التابعة لخليل تونس من الدخول

Samedi 18 Mai 2019
باب نات - اتهم مدير قناة نسمة نبيل القروي السلطات الجهوية ببوسالم بمنع قافلة مساعدات انسانية لجمعية خليل تونس من دخول المنطقة وتقديم المساعدات.
ونشر نبيل القروي فيديو لقيام السلطات بمنع دخول شاحنات الجمعية الى المدينة وتوزيع المساعدات على الفقراء في المدينة.
واتهم احد المسؤولين بالجمعية رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء التصعيد الاخير.
ونشر نبيل القروي فيديو لقيام السلطات بمنع دخول شاحنات الجمعية الى المدينة وتوزيع المساعدات على الفقراء في المدينة.
واتهم احد المسؤولين بالجمعية رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالوقوف وراء التصعيد الاخير.
En continu
- Hier 23:02 إعادة فتح ملعب الصولجان بطبرقة
- Hier 22:24 لنفترض تورط بورقيبة في اغتيال بن يوسف !
- Hier 18:24 اتحاد بن قردان ينتدب لاعبين برازيليين
- Hier 17:51 تعيينات جديدة بوزارة الفلاحة
- Hier 14:22 رئيس الجمهورية يستقبل وفدًا عن مجلس الهايكا
- Hier 14:00 إفطار جماعي بالسجن المدني بالمرناقية
- Hier 12:11 معبر الذهيبة الحدودي: حجز 9575 حبة فياغرا
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:49
|19:24
|16:05
|12:23
|05:09
|03:23
|
21°
|22°
|% 46
|:الرطــوبة
|تونــس
|17°
|
6.2 كم/س
|:الــرياح
|السبت
|الأحد
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|22°-17
|23°-15
|24°-15
|27°-18
|26°-18
Follow @babnet_Tunisie
( 66 850) البوليس السياسي يكشف علاقات قيس س
( 60 000) أعلن الفايسبوك عن حظرها بسبب إستهد
( 52 608) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 49 424) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 48 981) تواصل تأمين تزويد محطات بيع البن
( 46 294) على المباشر، سمير العقربي يشتم مخر
( 45 655) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 38 439) موقع France info : قاعدة أمريكية ف
( 37 619) صورة اليوم : رؤوف كوكة يفبرك الكام
( 36 148) خليفة حفتر : أطلقنا سراح الدواعش و
( 34 014) مختار التليلي لصحبي بكّار : تحب تو
( 33 610) الصراع بين باريس و واشنطن في تونس
( 33 454) الزرقوني يقوم بأكبر عملية تلاعب من
( 32 839) وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي بوزيد
( 31 985) هيئة الدفاع عن سليم الرياحي تُقدّم
( 31 845) سمير الوافي: مايا الكسوري منافقة
( 31 153) هشام جعيط معلقا على كتاب هالة ورد
( 31 105) الشاهد يتلاعب بالجميع.. طوبال مصدو
( 30 183) مواطنون غاضبون ... رفضنا التسجيل
( 29 746) فرنسا تطلب من الغنوشي دعم ألفه ترا
Par:balha (Tunisia )
Sur:تدير صفحات تستهدف الإنتخابات التونسية: مجموعة Archimedes الإسرائيلية تقدّم خدماتها بمقابل لجهات تونسية وهذه التفاصيل