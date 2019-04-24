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المهندسة ألفة الحامدي: ظاهرة هجرة الأدمغة في تونس نزيف يهدد المستقبل

Mercredi 24 Avril 2019

Mercredi 24 Avril 2019
باب نات - في زمن خلنا فيه أن إعلامنا الذي يبحث عن أشبه فنانين ليؤثث من خلالهم مساحات لا لون ولا رائحة لها ولا طعم فاجأنا الاعلامي ناجي الزعيري مساء الثلاثاء على قناة قرطاج + باستضافة ألفة حمدي مستشارة المشاريع الكبرى الحاصلة على شهادة هندسة البناءات والتصرّف في المشاريع من جامعة " تكساس " الأمريكية التي تحدثت عن الدور الذي تلعبه الكفاءات التونسية في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحدثت ألفة الحامدي عن أهمية الديبلوماسية في حل المشاكل الاقتصادية منتقدة دور السفير تونس في أمريكيا الذي لم بغادر واشنطن منذ تعيينه ... كما تحدثت عن ظاهرة هجرة الأدمغة في تونس واصفة اياه بالنزيف الذي يهدد المستقبل ... فيديو

ولدت ألفة حمدي وتعلمت وتربت في تونس، درست ألفة وعملت في ثلاث قارات. حصلت على درجة الماجستير في الهندسة من كلية ليل المركزية، وماجستير العلوم في إدارة مشاريع رأس المال من جامعة تكساس بأوستن، وشهادة في الحلول البديلة للنزاعات من كلية الحقوق في تكساس. كما عملت ألفة مديرة للعلاقات العامة، وشغلت فيما بعد منصب السكرتير العام لمركز المجتمع التونسي، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.





  
  
     
  
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