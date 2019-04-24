المهندسة ألفة الحامدي: ظاهرة هجرة الأدمغة في تونس نزيف يهدد المستقبل

Mercredi 24 Avril 2019
باب نات - في زمن خلنا فيه أن إعلامنا الذي يبحث عن أشبه فنانين ليؤثث من خلالهم مساحات لا لون ولا رائحة لها ولا طعم فاجأنا الاعلامي ناجي الزعيري مساء الثلاثاء على قناة قرطاج + باستضافة ألفة حمدي مستشارة المشاريع الكبرى الحاصلة على شهادة هندسة البناءات والتصرّف في المشاريع من جامعة " تكساس " الأمريكية التي تحدثت عن الدور الذي تلعبه الكفاءات التونسية في الخارج وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية.
وتحدثت ألفة الحامدي عن أهمية الديبلوماسية في حل المشاكل الاقتصادية منتقدة دور السفير تونس في أمريكيا الذي لم بغادر واشنطن منذ تعيينه ... كما تحدثت عن ظاهرة هجرة الأدمغة في تونس واصفة اياه بالنزيف الذي يهدد المستقبل ... فيديو
ولدت ألفة حمدي وتعلمت وتربت في تونس، درست ألفة وعملت في ثلاث قارات. حصلت على درجة الماجستير في الهندسة من كلية ليل المركزية، وماجستير العلوم في إدارة مشاريع رأس المال من جامعة تكساس بأوستن، وشهادة في الحلول البديلة للنزاعات من كلية الحقوق في تكساس. كما عملت ألفة مديرة للعلاقات العامة، وشغلت فيما بعد منصب السكرتير العام لمركز المجتمع التونسي، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
وتحدثت ألفة الحامدي عن أهمية الديبلوماسية في حل المشاكل الاقتصادية منتقدة دور السفير تونس في أمريكيا الذي لم بغادر واشنطن منذ تعيينه ... كما تحدثت عن ظاهرة هجرة الأدمغة في تونس واصفة اياه بالنزيف الذي يهدد المستقبل ... فيديو
ولدت ألفة حمدي وتعلمت وتربت في تونس، درست ألفة وعملت في ثلاث قارات. حصلت على درجة الماجستير في الهندسة من كلية ليل المركزية، وماجستير العلوم في إدارة مشاريع رأس المال من جامعة تكساس بأوستن، وشهادة في الحلول البديلة للنزاعات من كلية الحقوق في تكساس. كما عملت ألفة مديرة للعلاقات العامة، وشغلت فيما بعد منصب السكرتير العام لمركز المجتمع التونسي، وهي منظمة غير ربحية تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
En continu
- Hier 20:50 ديبلوماسيتنا الباهتة في ليبيا المتفجّرة
- Hier 18:05 ''مشاعر'' : مسلسل رمضاني ضخم على قرطاج+
- Hier 17:15 عيش تونسي: الأيادي المرتعشة لا تصنع التاريخ
- Hier 11:38 الهند الأولى عالميا من حيث معدلات القراءة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|20:28
|19:03
|16:01
|12:24
|05:33
|03:58
|
21°
|28°
|% 56
|:الرطــوبة
|تونــس
|14°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|28°-14
|25°-16
|23°-14
|20°-12
|20°-11
Follow @babnet_Tunisie
( 61 105) سامي الفهري يستفز نوفل الورتاني ..
( 52 521) منوبة: إصدار خمس بطاقات إيداع ضد م
( 51 379) مشروع قانون: اسناد رخص انتاج وبيع
( 47 365) عبد الفتاح مورو ينتقد راشد الغنوشي
( 46 724) فيصل الحضيري ينسحب من الحوار التون
( 45 754) .خلال جلسة محاكمة رجل الأعمال شف
( 45 594) فوزي بن قمرة : قسما برب العزة لم أ
( 44 616) قيام رئيس الهلال السعودي بلقطة غير
( 42 760) في قضية تدليس عقار بقرطاج ...عدم س
( 41 338) صورة اليوم : السبسي والغنوشي في دخ
( 40 067) عبير موسى امام القضاء
( 37 555) سامية عبو : هذه اسماء عصابة الشاهد
( 36 001) التونسية إيمان العميري:« أقسم بالل
( 33 909) ...10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل
( 33 129) العين الإمارتية : معركة طرابلس ..
( 29 832) القوات المسلحة السودانية تعلن عزل
( 28 802) منير بن صالحة : بن علي ''متغشّش''
( 28 122) نوفل الورتاني يجمّع العائلة
( 27 971) لطفي العبدلي يعلّق على ''صبيانيا
( 27 878) إيقاف منصف قرطاس للاشتباه في التخا
Par:lazaro (Tunisia )
Sur: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق المنسق الجهوي لحزب عبير موسي بتهمة نسب أمور غير صحيحة !