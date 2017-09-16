شارع الحبيب بورقيبة :طرد عادل العلمي من قبل محتجين على قانون المصالحة الاقتصادية

وحسب إذاعة موزاييك فقد اعتدى عدد من المتظاهرين على العلمي بالعنف بعد دخوله وسط المسيرة و هو ما اعتبروه حركة استفزازية.
جدير بالذكر ان حملة " مانيش مسامح" تظاهرت ضد قانون المصالحة الاقتصادية معتبرة اياه قانون لتبييض الفساد.
وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق مساء الإربعاء الفارط على قانون المصالحة الإدارية بـ117 صوتا ورفض 3 أصوات و1 محتفظ، وقد شهدت الجلسة العامة منذ انطلاقها صباحا تشنجا وتبادلا للتهم بين النواب المساندين والمعارضين لهذا القانون.
Publié le:2017-09-16 19:42:34
Par:mah20 (France )
Sur: حضور أمني مكثف في مسيرة ''مانيش مسامح'' بشارع الحبيب بورقيبة