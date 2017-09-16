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شارع الحبيب بورقيبة :طرد عادل العلمي من قبل محتجين على قانون المصالحة الاقتصادية

Samedi 16 Septembre 2017
بــاب نــات - قام مجموعة من المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضد مشروع قانون المصالحة الإدارية بطرد رئيس حزب "تونس الزيتونة" عادل العلمي.

وحسب إذاعة موزاييك فقد اعتدى عدد من المتظاهرين على العلمي بالعنف بعد دخوله وسط المسيرة و هو ما اعتبروه حركة استفزازية.


جدير بالذكر ان حملة " مانيش مسامح" تظاهرت ضد قانون المصالحة الاقتصادية معتبرة اياه قانون لتبييض الفساد.


وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق مساء الإربعاء الفارط على قانون المصالحة الإدارية بـ117 صوتا ورفض 3 أصوات و1 محتفظ، وقد شهدت الجلسة العامة منذ انطلاقها صباحا تشنجا وتبادلا للتهم بين النواب المساندين والمعارضين لهذا القانون.



Publié le:2017-09-16 19:42:34

  
  
  
  
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2 de 2 commentaires pour l'article 147799

Machmoumelfol  ()  |Samedi 16 Septembre 2017 à 21h 31m | Par           
في كل مرة حضور عادل العلمي....يفضح نفاق جماعة الحدثوت ادعياء الديمقراطية وحقوق الانسان واحترام الراي الاخر..

Moezz  (Tunisia)  |Samedi 16 Septembre 2017 à 21h 03m | Par           
شعب زبالة حكومة زبالة معارضة زبالة الكل مستعد لقتل الكل



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