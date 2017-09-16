شارع الحبيب بورقيبة :طرد عادل العلمي من قبل محتجين على قانون المصالحة الاقتصادية

Samedi 16 Septembre 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-09-16 19:42:34

- قام مجموعة من المحتجين في شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ضد مشروع قانون المصالحة الإدارية بطرد رئيس حزب "تونس الزيتونة" عادل العلمي.وحسب إذاعة موزاييك فقد اعتدى عدد من المتظاهرين على العلمي بالعنف بعد دخوله وسط المسيرة و هو ما اعتبروه حركة استفزازية.جدير بالذكر ان حملة " مانيش مسامح" تظاهرت ضد قانون المصالحة الاقتصادية معتبرة اياه قانون لتبييض الفساد.وكان مجلس نواب الشعب، قد صادق مساء الإربعاء الفارط على قانون المصالحة الإدارية بـ117 صوتا ورفض 3 أصوات و1 محتفظ، وقد شهدت الجلسة العامة منذ انطلاقها صباحا تشنجا وتبادلا للتهم بين النواب المساندين والمعارضين لهذا القانون.