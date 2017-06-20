المرسى: امرأة تشغل طفلة كمعينة منزلية تثير استياء الكثير

Mardi 20 Juin 2017

بــاب نــات





Publié le:2017-06-20 12:50:48

- تداولت صفحات التواصل الاجتماعي الفايسبوك صورا لطفلة بإحدى الفضاءات التجارية تحمل أكياس ثقيلة الوزن بجانب امرأة تبين أنها مشغلتها.وقال المندوب العام لحماية الطفولة، مهيار حمادي لجوهرة اف ام أنه تم التحرّك الفوري بالتعاون مع المصالح الامنية التابعة للإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية للشرطة العدلية لتحديد هوية المشغلة والطفلة المستغلة في العمل المنزلي.وقال المتحدث أن القانون التونسي يمنع تشغيل الأطفال، خاصة وأن الفتاة المذكورة يتراوح عمرها بين 10 و12 سنة، كما أن استغلالها في العمل المنزلي فيه حرمان من التمتع بحقها في الدراسة وسوء معاملة.وأوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة سواء إمكانية إعادة الطفلة للعيش مع عائلتها مع النظر في وضعها الاجتماعي وربما التتبع الجزائي لعائلتها، مشيرا إلى أن قانون الاتجار بالأشخاص يجرّم مثل هذه الممارسات ويشدّد على تتبّع كل الوسطاء والسماسرة الذين يتدخلون لتشغيل الفتيات القاصرات واستقطابهم من المناطق الداخلية.