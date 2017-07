La nouvelle Jaguar e-pace entre dans le livre des records

Vendredi 14 Juillet 2017

La nouvelle Jaguar E-PACE a établi un record officiel enregistré dans le Livre Guinness des Records (GUINNESS WORLD RECORDS™) pour sa première mondiale. Le SUV compact est entré dans le livre des records avec un saut de 15,3 mètres de long et une vrille de 270°.Preuve de l’agilité, de la précision et des performances de ce nouveau SUV de Jaguar, cet exploit constituait le dernier test de la E-PACE après 25 mois de travail acharné sur quatre continents pour assurer sa résistance en toutes circonstances.La Jaguar E-PACE est un SUV compact qui associe le design et la sportivité Jaguar à un véhicule 5 places à transmission intégrale, spacieux, pratique et connecté.Le dynamisme et le design typiques de Jaguar concilient l’ADN sportif de la marque et un design pratique doté des technologies les plus évoluées pour rester connecté en permanence.La E-PACE rejoint la famille des SUV Jaguar aux côtés du Concept I-PACE tout-électrique et de la F-PACE auréolée du titre de Voiture Mondiale de l’Année 2017 – entrée elle aussi, grâce à un looping spectaculaire, dans le livre Guinness des records en 2015.Le design extérieur s’inspire de la F-TYPE et se caractérise par la calandre distinctive Jaguar, des proportions musclées, des porte-à-faux courts et des ‘hanches’ puissantes. En option, les jantes de 21’’ lui confèrent une présence affirmée et dynamique. L’ADN Jaguar se retrouve aussi dans la ligne de toit et le graphisme des vitres latérales.“Les principes bien établis du design Jaguar font de la E-PACE la sportive de son segment. Notre nouveau SUV compact associe l’habitabilité, la connectivité et la sécurité qu’attendent les familles, aux proportions, à la pureté du design et aux performances généralement absentes sur un véhicule si polyvalent” IAN CALLUM, DIRECTOR OF DESIGN JAGUAR.La E-PACE a établi son record mondial à l’ExCel de Londres – l’un des rares lieux au R.U. assez vaste pour accueillir les 160 mètres de prise d’élan et de ralentissement nécessaires à l’accomplissement d’un saut de 15 mètres.Au volant, se trouvait Terry Grant qui a effectué les cascades de nombreux films et qui détient 21 records Guinness du monde.