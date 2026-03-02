الصين تأمل أن تحافظ فرنسا على موقف محايد بشأن إيران - وزير الخارجية

تاس -

الصين مستعدة للدفاع عن العدالة في مجلس الأمن الدولي



أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي عن أمل بلاده في أن تحافظ فرنسا على موقف موضوعي وحيادي بشأن الوضع المحيط بإيران.ونقل تلفزيون الصين المركزي عن وانغ يي قوله: "نأمل أن تحافظ فرنسا على موقف موضوعي ومحايد، وأن تتبنى نهجاً هادئاً وعقلانياً، وأن تتعاون مع الصين لتعزيز تطور الوضع نحو خفض التوترات وحماية القواعد الأساسية للعلاقات الدولية بشكل مشترك"، مضيفاً "على المجتمع الدولي أن يعارض أي تصرفات تنتهك القانون الدولي".ومن جانبه، أعلن وزير الخارجية الفرنسي أن الصين وفرنسا، بوصفهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، تتحملان مسؤولية أكبر في الحفاظ على السلام والأمن الدوليين.أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال محادثة هاتفية مع نظيره العماني، بدر البوسعيدي، أن بكين مستعدة للدفاع عن العدالة في مجلس الأمن الدولي وتسعى لتحقيق السلام في ظل الوضع المحيط بإيران.ونقل تلفزيون الصين المركزي عن وانغ يي قوله: "إن الصين مستعدة للعب دور بناء، بما في ذلك الدفاع عن العدالة على منصة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والسعي إلى السلام وإنهاء الحرب".وأشار وزير الخارجية الصيني إلى أن بلاده تثمن عالياً وساطة عُمان الفعالة في دفع المفاوضات الإيرانية الأمريكية و"جهودها الجبارة في الحفاظ على السلام الإقليمي".بدوره، أكد وزير الخارجية العُماني أن المفاوضات الإيرانية الأمريكية، التي جرت بوساطة عُمان، حققت تقدماً غير مسبوق، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل نبذتا النتائج التي تم التوصل إليها وبدأتا الحرب، وهو أمر مؤسف.