بيرو...أزمة سياسية بسبب عملية تجميلية لرئيسة البلاد

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مع ذلك، يرى رئيس لجنة الرقابة البرلمانية، خوان بورغوس، أن تصرف بولوارتي يمثل خرقاً للإجراءات الدستورية وكان يستوجب استشارة الكونغرس قبل إجراء الجراحة. وأشار إلى أن هذا السلوك قد يكون أساساً قانونياً للعزل.



في بيرو، أثارت عملية تجميلية أجرتها رئيسة البلاد دينا بولوارتي جدلاً سياسياً حاداً، بعد أن تبين أنها لم تفوض أي جهة لتولي مسؤولياتها خلال فترة غيابها لإجراء العملية. وبينما أكدت تقارير أنها أجرت الجراحة لأسباب طبية مرتبطة بمشكلات في التنفس، أشار رئيس الوزراء السابق ألبرتو أوتارولا إلى أن الرئيسة أدارت شؤونها عن بُعد خلال هذه الفترة، نافياً وجود أي فراغ في السلطة.مع ذلك، يرى رئيس لجنة الرقابة البرلمانية، خوان بورغوس، أن تصرف بولوارتي يمثل خرقاً للإجراءات الدستورية وكان يستوجب استشارة الكونغرس قبل إجراء الجراحة. وأشار إلى أن هذا السلوك قد يكون أساساً قانونياً للعزل.

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في المقابل، وصفت نائبة الرئيسة، باتريسيا خواريز، القضية بأنها "زوبعة في فنجان"، في محاولة لتخفيف حدة الأزمة. يواصل الكونغرس التحقيق في تفاصيل غياب الرئيسة بين أواخر يونيو وأوائل يوليو 2023، والذي تزامن مع الجراحة التي أجرتها في العاصمة ليما.



هذا الجدل السياسي يأتي في سياق أزمات أخرى تواجهها البلاد، مما يزيد من الضغط على إدارة بولوارتي داخلياً وخارجياً.