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جريمة مروعة تهز العراق: أستاذ جامعي يقتل زميلته في جامعة البصرة

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Bookmark article    Publié le Mercredi 27 Novembre 2024 - 18:02 قراءة: 1 د, 21 ث
      
شهدت جامعة البصرة في العراق حادثة هزت الرأي العام، حيث أقدم أستاذ جامعي يدعى ضرغام التميمي على قتل زميلته، الموظفة سارة العبودي بكلية التربية الرياضية، بإطلاق النار عليها من مسدسه.

تفاصيل الجريمة
وثقت كاميرات المراقبة الحادثة التي وقعت في إحدى المناطق النائية في أبو الخصيب. أظهرت المشاهد نقاشاً حاداً بين الجاني والضحية بجانب سيارته، قبل أن يشهر سلاحه ويطلق النار عليها.
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تصريحات رسمية واعتقال الجاني
أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن الجاني هو "خال أولاده"، مشيراً إلى أن العدالة ستأخذ مجراها وأن القانون سيُطبق دون تهاون. كما أعلنت السلطات الأمنية أنها ألقت القبض على المتهم بعد أقل من 12 ساعة على وقوع الجريمة، بعد العثور على جثة الضحية في موقع الحادث.

تصاعد الجرائم في العراق
تكررت جرائم القتل المشابهة مؤخراً في العراق، حيث يعاني البلد من انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة. العراق يحتل المرتبة 80 عالميًا والثامنة عربيًا في مؤشر الجريمة لعام 2024.

الجريمة أثارت استياءً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوات لتشديد الرقابة وحصر السلاح بيد الدولة لضمان الأمن والاستقرار.


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