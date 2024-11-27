جريمة مروعة تهز العراق: أستاذ جامعي يقتل زميلته في جامعة البصرة

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شهدت جامعة البصرة في العراق حادثة هزت الرأي العام، حيث أقدم أستاذ جامعي يدعى ضرغام التميمي على قتل زميلته، الموظفة سارة العبودي بكلية التربية الرياضية، بإطلاق النار عليها من مسدسه.



تفاصيل الجريمة

وثقت كاميرات المراقبة الحادثة التي وقعت في إحدى المناطق النائية في أبو الخصيب. أظهرت المشاهد نقاشاً حاداً بين الجاني والضحية بجانب سيارته، قبل أن يشهر سلاحه ويطلق النار عليها.



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لحظة إقدام الدكتور ضرغام التميمي على ق*تل زميلته التدريسية في #جامعة_البصرة #سارة_العبودي

تُسجل جامعة البصرة سنوياً جرائم قتل و ابتزاز وتحرش، وهو ما يثير القلق بشأن سلامة البيئة التعليمية فيها. بناءً على ذلك، ندعو إلى إما إغلاق الجامعة أو تطهيرها من العناصر المسلحة والعصابات… pic.twitter.com/0XQCZPUNSK — Iraqi Women Rights (@iwro_org) November 27, 2024



تصريحات رسمية واعتقال الجاني

أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن الجاني هو "خال أولاده"، مشيراً إلى أن العدالة ستأخذ مجراها وأن القانون سيُطبق دون تهاون. كما أعلنت السلطات الأمنية أنها ألقت القبض على المتهم بعد أقل من 12 ساعة على وقوع الجريمة، بعد العثور على جثة الضحية في موقع الحادث.



تصاعد الجرائم في العراق

تكررت جرائم القتل المشابهة مؤخراً في العراق، حيث يعاني البلد من انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة. العراق يحتل المرتبة 80 عالميًا والثامنة عربيًا في مؤشر الجريمة لعام 2024.



الجريمة أثارت استياءً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوات لتشديد الرقابة وحصر السلاح بيد الدولة لضمان الأمن والاستقرار.

كاميرات توثق حادثة قتـ.ل الدكتورة سارة عمار العبودي على يد زميل لها في الجامعة.



القوات الامنية ألقت القبض على المشتبه به الأول وهو شقيق زوجة المحافظ اسعد العيداني.#فريق_نسويات_البصرة pic.twitter.com/xK8NaKpoR0 — فريق نسويات البصرة (@fob_team) November 27, 2024 أكد محافظ البصرة، أسعد العيداني، أن الجاني هو "خال أولاده"، مشيراً إلى أن العدالة ستأخذ مجراها وأن القانون سيُطبق دون تهاون. كما أعلنت السلطات الأمنية أنها ألقت القبض على المتهم بعد أقل من 12 ساعة على وقوع الجريمة، بعد العثور على جثة الضحية في موقع الحادث.تكررت جرائم القتل المشابهة مؤخراً في العراق، حيث يعاني البلد من انتشار السلاح خارج سيطرة الدولة. العراق يحتل المرتبة 80 عالميًا والثامنة عربيًا في مؤشر الجريمة لعام 2024.الجريمة أثارت استياءً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوات لتشديد الرقابة وحصر السلاح بيد الدولة لضمان الأمن والاستقرار.