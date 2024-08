La Crise des Municipalités : Vers une Gouvernance Défaillante et un Lâcher-Prise Inadmissible

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/66ae62692b35c1.36257776_lpqjgekmnoifh.jpg width=100 align=left border=0>

Leith Lakhoua



Depuis mars 2023, les municipalits du pays sont plonges dans une crise profonde suite la dissolution de leurs conseils municipaux. Cette dcision a transfr la responsabilit des affaires communales aux secrtaires gnraux sous la supervision du ministre de lIntrieur. Malheureusement, cette transition a rvl des lacunes importantes dans la gestion quotidienne des collectivits locales.





...



Les secrtaires gnraux, bien que dsigns pour coordonner les activits municipales, se retrouvent avec des quipes rduites et insuffisantes pour faire face aux dfis de la gestion urbaine. Les consquences de cette dfaillance sont palpables : les plans locaux durbanisme stagnent, la gestion des parcs et jardins publics est nglige, la propret des communes est en dclin, et la rglementation des droits de stationnement est dfaillante.



Cette situation a ouvert la voie une loi de la jungle o des lobbys puissants ont pris le contrle de diverses ressources municipales. Ces groupes, souvent associs des pratiques mafieuses, exploitent les failles laisses par la vacance des conseils municipaux. Les citoyens se retrouvent alors pris en otage de ces pratiques abusives. Les exemples sont nombreux : laccaparement des droits de stationnement avec des dispositifs illgaux comme les sabots ou chenguel , et la gestion dplorable des parcs publics.



Le parc Sidi Bou Said illustre particulirement cette drive. Le parc, en tat de dlabrement avanc, a t pris en main par le propritaire dun caf adjacent. Celui-ci a organis le stationnement des vhicules lintrieur du parc, ce qui est formellement interdit. Les quipements du parc sont dfectueux, le sol est abm, et lentretien des plantes est quasi inexistant. Linstallation de grenouilles dans le fleuve artificiel, autrefois peupl de canards, tmoigne de la ngligence des responsables.



Face cette situation chaotique, il est impratif que la prsidence intervienne de manire dcisive. La reprise en main des conseils municipaux, en particulier ceux qui attirent l'attention des lobbys, semble ncessaire pour rtablir lordre et protger les intrts des citoyens. La mise en place de cellules de suivi pourrait permettre de surveiller de prs la gestion des ressources communales et dendiguer les abus. Le rtablissement dune gouvernance municipale fonctionnelle est essentiel pour restaurer la confiance des citoyens et garantir une gestion quitable des biens publics.