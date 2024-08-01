المطلوب من ايران...

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الطاهر العبيدي



رئيس تحرير مجلة تواصل - باريس





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رغم جلل المصاب، وخسران قائد بحجم ذاك المقاوم الإنسان اسماعيل هنية عنوان الرفض وخيرة الرجال ..فالعملية مقصودة، لبث الفتنة وتحويل الأنظار عن القصف اليومي والدمار، والتعتيم على معاناة الأهالي هناك، والقتل الجماعي، وحالة التجويع



لماذا وقع ما وقع



بعد تصفية العديد من العلماء الإيرانيين وبعض القادة، وشبهة اغتيال رئيسها أخيرا، واستشهاد أحد ضيوفها من العيار الثقيل على أراضيها، وفشل حمايته ليوم واحد فلا شك أن هناك خلل في المنظومة الاستخباراتي والمعلوماتية الإيرانية، أو اختراقها أو اكتساحها من طرف العملاء والجواسيس. رغم وجودها على خطوط التماس واستهدافها. لهذا وجب على إيران إعادة النظر في منظومتها الاستخباراتية الأمنية، والانتباه لمواقع الخلل، ومناطق الضعف..



