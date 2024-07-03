كوبا امريكا : كوستاريكا تفوز على باراغواي لكنها تودع المسابقة

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فازت كوستاريكا على باراغواي 2-1 في مباراتها الأخيرة بالمجموعة الرابعة ببطولة كأس كوبا أمريكا لكرة القدم الليلة الماضية لكنها فشلت في التأهل إلى الدور ربع النهائي بعد احتلالها المركز الثالث عقب تعادل البرازيل 1-1 مع كولومبيا.



وأنهت كولومبيا دور المجموعات في صدارة المجموعة برصيد سبع نقاط بينما تأهلت البرازيل أيضا في المركز الثاني برصيد خمس نقاط.

وستعود كوستاريكا إلى أرض الوطن بأربع نقاط بينما ودعت باراغواي المسابقة بعد ثلاث هزائم.



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وكانت كوستاريكا تحتاج إلى نتيجة إيجابية لتشق طريقها مع فارق كبير من الأهداف لتتأهل ولم تهدر أي وقت في التسجيل عندما هز القائد فرانسيسكو كالفو وجوسيمار ألكوسير الشباك مرتين في غضون سبع دقائق.

وسجل كالفو برأسه من حافة منطقة الست ياردات في الدقيقة الثالثة بينما مر ألكوسير (19 عاما) من عدة لاعبين قبل أن يسدد من خارج منطقة الجزاء ليخدع الحارس.

لكن آمال كوستاريكا في التأهل تضاءلت بعد مرور عشر دقائق من بداية الشوط الثاني عندما توغل ماتياس فيلاسانتي داخل المنطقة وهيأ الكرة إلى رامون سوسا الذي سددها في الزاوية العليا ليسجل هدفه الأول مع باراغواي.

وكادت كوستاريكا أن تستقبل هدفا ثانيا من ركلة ركنية في الوقت المحتسب بدل الضائع لكن الحارس باتريك سيكويرا تصدى لمحاولة بأطراف أصابعه ليحرم باراغواي من التعادل.