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سيئول تستدعي السفير الروسي احتجاجا على توقيع موسكو اتفاقية شراكة استراتيجية مع جارتها الشمالية

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Publié le Vendredi 21 Juin 2024 - 08:47 قراءة: 0 د, 42 ث
      
استدعت خارجية كوريا الجنوبية سفير روسيا في سيئول غيورغي زينوفيف لتبليغه احتجاجها على اتفاق الشراكة الإستراتيجية المبرم مؤخرا بين موسكو وبيونغ يانغ ويتضمن الدفاع المشترك.

وذكرت المصادر الكورية أن سيئول ستبلغ السفير الروسي بموقفها إزاء معاهدة الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي وقعتها موسكو وبيونغ يانغ في قمة الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والكوري الشمالي كيم جونغ أون، الأربعاء الماضي.
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وأشار وزير خارجية كوريا الجنوبية تشو تاي يول إلى أن أي مساعدة مباشرة أو غير مباشرة من شأنها تعزيز الإمكانات العسكرية لكوريا الشمالية "وتعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن الدولي".

ويوم أمس، أعلن مكتب الرئيس الكوري الجنوبي أن سيئول ستعيد النظر في عدم إرسالها الأسلحة لأوكرانيا في ظل الاتفاق الروسي الشمالي الجديد.


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