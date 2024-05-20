عمرو دياب يضرب مهندس صوت في حفل زفاف.. سلوك غاضب يثير الجدل

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في واقعة أثارت ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر الفنان المصري عمرو دياب في سلوك غاضب خلال حفل زفاف، حيث قام بضرب مهندس صوت على ظهره وطرده من المسرح.



كان دياب يحيي حفل زفاف الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير. وخلال أدائه إحدى الأغاني، قام أحد العاملين في هندسة الصوت بتحريك السماعات المسؤولة عن الصوت، ما أثار غضب دياب الذي توقف عن الغناء فجأة، وضرب الرجل على ظهره، وطرده من المسرح، طالباً منه الابتعاد.



كان دياب يحيي حفل زفاف الفنانة ريم سامي، شقيقة المخرج محمد سامي، بحضور عدد كبير من الفنانين والمشاهير. وخلال أدائه إحدى الأغاني، قام أحد العاملين في هندسة الصوت بتحريك السماعات المسؤولة عن الصوت، ما أثار غضب دياب الذي توقف عن الغناء فجأة، وضرب الرجل على ظهره، وطرده من المسرح، طالباً منه الابتعاد.

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ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتصرف فيها دياب بشكل غاضب مع العاملين معه أو معجبيه. فقد سبق وأن وثقت مقاطع فيديو سابقة طريقة تعامله “غير اللائقة” مع سائقه، وأحد حراسه الشخصيين، وحتى معجبيه الذين لم يسلموا من غضبه.