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الإثنين.. أول أيام رمضان في السعودية والإمارات وقطر

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Publié le Dimanche 10 Mars 2024 - 16:50 قراءة: 0 د, 29 ث
      
أعلنت المحكمة العليا في السعودية، الأحد، أن يوم الإثنين 11 مارس هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام الهجري 1445.

كما أعلنت الإمارات وقطر أن يوم الإثنين هو أول أيام شهر الصيام.

...

من جانبها، أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

وأعلنت كل من سلطنة عمان وإندونيسيا وأستراليا وماليزيا وسلطنة بروناي وإيران، أن الثلاثاء 12 مارس، أول أيام شهر رمضان، والإثنين 11 مارس هو المتمم لشهر شعبان.

ولا تزال عدد من الدول العربية والإسلامية تترقب تحري هلال شهر رمضان، مساء الأحد.



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