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تونس تعلن الاثنين أول أيام رمضان‎

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Publié le Dimanche 10 Mars 2024 - 20:07 قراءة: 0 د, 9 ث
      
أعلن مفتي الجمهورية التونسية أن يوم الاثنين هو أول أيام شهر رمضان لسنة 1445 هجري.



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