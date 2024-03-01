وزير الدفاع الأمريكي يقر بمقتل أكثر من 25 ألف امرأة وطفل في غزة منذ بداية الحملة الإسرائيلية

اعترف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن الخميس بمقتل أكثر من "25 ألف" امرأة وطفل في الحملة العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.



وصرّح أوستن للنواب عند سؤاله عن العدد خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس النواب: "إنه أكثر من 25 ألفا".





وساندت الولايات المتحدة الدولة العبرية منذ اندلاع الحرب عقب هجوم غير مسبوق شنته حماس أسفر عن مقتل أكثر من 1160 شخصا غالبيتهم مدنيّون، وفق تعداد فرانس برس حسب بيانات إسرائيلية رسميّة.كما احتُجز نحو 250 رهينة تقول تل أبيب إن 130 منهم ما زالوا في غزة، ويُعتقد أن 31 منهم قُتلوا.وتوّعدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وهي تنفذ عمليات قصف مكثفة أرفقتها اعتبارا من 27 أكتوبر/تشرين الأول بعمليات برية أدت لمقتل 30035 شخصا وإصابة 70457 آخرين وفقا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة في القطاع الذي تديره حماس.والحصيلة التي أوردها أوستن قريبة من هذه الحصيلة وتأتي فيما تدفع واشنطن في اتجاه التوصل إلى وقف لإطلاق النار وخفض عدد القتلى المدنيين في غزة.وبعد تصريحات أوستن، قالت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع (البنتاغون) سابرينا سينغ إن الوزير "نقل تقديرا لوزارة الصحة التي تديرها حماس بأن أكثر من 25 ألف فلسطيني قتلوا في غزة". وأضافت سينغ: "لا يمكننا التحقق بشكل مستقل من أعداد الضحايا في غزة".كما أضاف أوستن خلال الجلسة أنه تم إرسال نحو 21 ألف ذخيرة دقيقة التوجيه إلى إسرائيل منذ بداية حربها على غزة.فرانس24/ أ ف ب