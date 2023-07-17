قتلى في انفجارات ضربت جسر القرم.. وحركة المرور توقفت

وكالات -

قتل شخصان على الأقل في حصيلة أولية لانفجارات هزت جسر كيرتش الذي يربط البر الروسي بشبه جزيرة القرم، في وقت مبكر من صباح الاثنين، بينما توقفت حركة المرور على الجسر، وفقا لتصريحات مسؤولين روس وأخرين عينتهم روسيا.



وفي أحدث التفاصيل، أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة للحدود مع أوكرانيا، مقتل شخصين على جسر القرم.





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