الأزمة تشتد.. والسريلانكيون يسعون للفرار بحثا عن الرزق

وكالات -

وسط أزمة اقتصادية خانقة، يصطف سريلانكيون في طوابير هذا العام، في مسعى للحصول على وثائق سفر تتيح لهم الفرار من بلادهم، بحثا عن فرص عمل أفضل وعيش كريم.



تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل 2022، وعانى المواطنون أشهرا من نقص المواد الغذائية والوقود والأدوية.





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