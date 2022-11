Tunisie: Rémunérations des fonctionnaires accablantes pour le budget de l’Etat, beaucoup de pays ne font pas mieux.

Farouk Ben Ammar, PhD





Le Taux dAdministration

Ratio Rmunrations Publiques / PIB

Part de Rmunration des employs des dpenses de lEtat

Conclusion

En 2015, en Tunisie, le nombre de fonctionnaires dans ladministration et la fonction publique tait de 84 agents pour 1 000 habitants soit 84 . (Seule donne disponible)A titre de comparaison, en 2015, le Taux dAdministration (TAD) en France, pays lourdement administr, tait de lordre de 88.5 , pour le Royaume-Uni ce ratio est de 79.4 , la Belgique 75.7 et les États-Unis 68.4 .Nous constatons bien que le Taux dAdministration en Tunisie est moins lev que celui de la France (84 vs 88.5 ) !Par contre le Taux dAdministration est de seulement 39.5 au Japon contre 158.8 en Norvge !Au vu du haut Taux dAdministration, le niveau des rmunrations par emploi public en Tunisie est relativement faible en comparaison dautres pays plus dvelopps bien que comparable celui de la France.En France, en 2015, les dpenses de rmunration publique reprsentaient 13 % du PIB, infrieures de prs de 2 points celles du Norvge (15 %), mais suprieures de prs de 3.5 points celles du Royaume Uni (9.5 %) et inferieures de seulement 0.5 point par rapport la Tunisie.On remarquera que ce Ratio est lev dans les pays scandinaves traditionnellement socialistes.Ces rsultats sont du moins cohrents avec les Taux dAdministration pour la France et la Tunisie.Le tableau ci-dessus illustre la part de la rmunration des employs dans les dpenses de lEtat par ordre dcroissant :La situation de la Tunisie par rapport aux pays arabes nest pas aussi alarmante quon aime nous le faire croire.Ci-dessous un tableau rcapitulatif de la part de la rmunration des employs dans dpenses de lEtat par zone et groupement de pays et par ordre croissant :On remarquera que le taux pour la Tunisie, qui ne fait gure lexception, est bien dans la moyenne des pays dAfrique du Nord et Moyen-Orient.La masse salariale qui vampirise le budget de lEtat nest pas vernaculaire la Tunisie, bien au contraire.La part leve des rmunrations dans le PIB est plus attribuable un Taux dAdministration relativement lev quaux salaires et aussi leffet combin dune faible croissance conomique, de recrutements tout-va durant la priode 2011 2019, ainsi que des augmentations salariales.Cependant, la crise conomique et sociale est toujours l, et les responsables se dfaussent.Sans faire dans le dtail et pour ne pas rater le coche, encore, le gouvernement devrait se concentrer sur la reprise conomique et le renforcement de limage dune Tunisie dj assez ternie auprs des Bailleurs de Fonds traditionnels et auprs des investisseurs trangers.