Pénuries chroniques mondiale de produits céréaliers en 2023 et la Tunisie ne ferait pas l’exception.

Farouk Ben Ammar, PhD





Une Crise Mondiale Alimentaire qui Pointe du Nez

Une Spirale Explosive : Pas de Gaz, Pas dEngrais, Moins de Bl

Rduction de la Production Mondiale de Bl

Cas de la Tunisie

LEffet Nfaste de lEnvole Vertigineuse du Dollar USD sur les Importations

Epilogue

En effet la production europenne dengrais sest vue rduite de plus de 70% suite la fermeture de plusieurs sites de production, et les nations pauvres se dbattent avec le problme de devises trangres (USD) pour pouvoir importer des produits alimentaires pour nourrir les populations.La guerre en Ukraine a largement contribu la rduction dexportation de produits agricoles et dengrais et a risque de durer pour quelque temps puisquon nentrevoie aucune issue de la guerre ni au court terme ni au moyen terme.Une dflagration est en vue concernant la production mondiale de produits alimentaires et craliers qui empirerait dans les mois venir.Il est vident que le monde est au bord dune grave crise alimentaire qui pourrait amener plus de populations mourir de faim.Le 16 Octobre 2022, Journe Mondiale de lAlimentation (JMA), le Programme Alimentaire Mondial des Nations Unis (PAM), a lanc lalerte pour traiter durgence les sources et causes de la crise alimentaire actuelle.Quand les prix du Gaz Naturel avaient atteint des niveaux stratosphriques, plusieurs usines de production dengrais ont ferm les portes, particulirement au Royaume Uni, un important producteur et exportateur de bl Aussi, au Norvge, le pays ou lenfant est roi, "YARA" un grand producteur dengrais a dj rduit sa production de plus de 60% dans toutes ses usines dEurope, toujours cause des prix de lnergie (Gaz Naturel).Les cots de production sont de lordre de 2 000 USD par tonne pour un prix de vente de 800 USD. La mme tonne couterait 200 USD aux USA et seulement 100 USD en Russie qui dfie toute concurrence Et dajouter, lAssociation Europenne des Mlangeurs d'Engrais annona une rduction de plus de 70% de la production dengrais suite la monte vertigineuse des prix du gaz naturel Par voie de consquence, la production de bl pourrait accuser une rduction de lordre de 40%, ce qui est cataclysmique, puisque la moiti de la population mondiale, en particulier celle des pays pauvre, ne pourrait pas se nourrir !La production mondiale de bl serait rduite cette anne, part la Chine, mais une plus forte consommation dans ce pays asiatique surpeupl, rduirait ses stocks de 7% par rapport 2021.La Russie, le Canada et les USA envisagent daugmenter leur production de bl, une augmentation ombrage par de moindres rcoltes en Ukraine, ainsi que dans les pays de lUnion Europenne, lArgentine et lAustralie.Selon des prvisions, aux USA la production connaitrait une augmentation de 8%, mais les stocks stratgiques seront au plus bas depuis 10 ans suite une augmentation des exportations. Le Canada aussi mais en moindres proportions.Quant aux pays de lUE, les rcoltes de bl enregistreraient une baise de 4.5%, avec la France, le plus grand producteur europen, faisant face la plus grande scheresse de son histoire depuis 19 ans au moins.En Australie, la rcolte de bl est prvue dtre rduite de 9% par rapport lanne 2021.En Inde une vague de chaleur est estim avoir rduit les rcoltes de 6%, ramenant son stock stratgique son plus bas niveau depuis 2016.En Amrique du Sud, des scheresses svres ont largement affect les rcoltes de bl et particulirement en Argentine grand producteur de viande bovine Les exportations mondiales de bl nourrissent principalement lAfrique et le Moyen-Orient. Citons lÉgypte en exemple, principal client des gants mondiaux du bl. En effet, ce pays achte 32.1% du bl export depuis la Russie et 26% du bl provenant dUkraine.Ainsi, lAfrique et le Moyen-Orient sont actuellement les rgions les plus menaces par la guerre entre lUkraine et la Russie. Toutefois, dautres pays le sont galement, ceux-ci se trouvant principalement en Asie (Bangladesh ou Pakistan) et en Europe (Espagne, Grce et Italie) En 2020, la Tunisie a import pour 467 Millions USD de bl, un montant stratosphrique, la plaant dans la 30me position dans le palmars des plus grands importateurs de bl au monde !Durant la mme anne, le bl est le 3me produit le plus import en Tunisie.La Tunisie importa du bl principalement de 5 pays :LUkraine : 194 Millions USD ;La Canada : 91.3 Millions USD ;LEspagne : 79.2 Millions USD ;La Russie : 24 Millions USD ; etLa Bulgarie : 20.8 Millions USD.Les marchs dimportation de bl pour la Tunisie qui ont connu le plus de croissance entre 2019 et 2022 sont :Le Canada : 46.1 Millions USD ;LEspagne : 43.4 Millions USD ; etLa Russie: 7.7 Million USD.Suite aux augmentations successives des taux dintrts par la Reserve Fdrale des USA, pour juguler une inflation qui paralyse son conomie, le Dollar USD a connu une envole qui ne semble pas perdre son lan, ce qui donne des soucis de taille aux pays pauvres, comme la Tunisie, qui importent leur nourriture essentiellement des crales.A titre dexemple, des milliers de containers pleins de nourriture sentassent dans les ports du Pakistan.Les boulangeries prives en Egypte ont major le prix des pains aprs que les minoteries sont court de farine. De la farine bloque par les services Douaniers pour non-paiement, comme a a t le cas en Tunisiemais l, cest lEtat qui na pas honor ses engagements !Partout dans le monde, les pays qui dpendent sur limportation pour nourrir leurs populations se dbattent et senlisent dans un bourbier financier suite une malicieuse combinaison de taux dintrts levs, un dollar USD qui flambe et des prix levs des produits alimentaires, ce qui rode leur capacit de payer.Des rserves de devises qui samenuisent rduisant laccs au Dollar USA, et des banques qui rechignent autoriser les paiements.Quand la valeur du Dollar USD senvole, les pays pauvres doivent payer beaucoup plus pour leur nourriture par leurs monnaies nationales.Il est de plus en plus vident que les prts accords par les Bailleurs de Fonds, seraient dploys pour nourrir une population vampirise par une inflation galopante, aggrave par une stagnation de la croissance et un chmage qui est devenu structurel.Suivre lexemple des USA en rvisant, toujours la hausse, les taux dintrt, ne ferait que plonger le pays dans les abysses dun marasme conomique des plus graves affectant tous les secteurs dactivits, je citerais en particulier le secteur du btiment.Puise le Tout-puissant prsider la destine de la Tunisie.