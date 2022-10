Défi de la transformation digitale des banques tunisiennes

Amine BEN GAMRA (*)





Aujourdhui et afin de mieux rpondre aux attentes des clients, les banques tunisiennes ont mis laccent sur le dveloppement de leurs offres de banque distance comme axe majeur de leur stratgie de transformation digitale. La volont de numrisation dans le secteur des services bancaires et financiers est de plus en plus prsente.Lenvironnement remote-first a mis en vidence la ncessit de disposer de mthodes de travail flexibles et efficaces, mme dans ce secteur complexe et trs rglement. Cependant, les architectures rseau traditionnelles sont dsormais responsables de lincapacit des entreprises internationales tirer pleinement parti de la flexibilit et de la rapidit du cloud. Les banques et les institutions financires ont t contraintes de trouver un quilibre entre leur dpendance lgard dune infrastructure traditionnelle dentreprise stratgique et leur besoin de plus en plus important dagilit dans le cloud.En effet, certaines banques ont propos leurs clientles des offres touchant principalement le domaine moyens de paiement (virements de masse pour le paiement des salaires, consultation des effets lencaissement, consultation des chques en recouvrement, consultation de la situation des valeurs en souffrance mises et reues) ainsi que le domaine du Trade finance (demande douverture des lettres de crdit, consultation des SWIFTS). Dautres banques ont mis laccent sur les oprations lies aux cartes (la consultation de lhistorique des oprations par carte, la consultation de plafond restant), la consultation du solde du compte, le tlchargement des relevs, le suivi des oprations sur le compte, la commande de chquier et la gestion des crdits (la simulation dune demande de crdit, la consultation de lencours.Linnovation numrique est en train de transformer le paysage des paiements et lactivit bancaire dune manire gnrale. Et pourtant, il existe une forte rsistance au changement digital et aux rformes en gnral, manant de plusieurs cercles dans ladministration, le monde des affaires, les institutions tatiques et prives, etc.Rsultat, seulement 4% des Tunisiens utilisent les moyens de paiement en ligne, malgr les progrs technologiques en Tunisie. Pire encore, 62% des Tunisiens considrent que le cot des services financiers digitaux est inaccessible et 63% de cette population estiment que ces derniers ne correspondent pas leurs besoins.Ladaptation des produits financiers digitaux aux besoins spcifiques de la clientle;La mise en place dune politique tarifaire qui encourage les clients utiliser les services proposs via les canaux digitaux;Linstauration dune culture digitale avec les clients et en interne dans lobjectif dorienter les clients utiliser les canaux digitaux;Favoriser lusage et laccs aux services financiers et ce notamment travers une proximit virtuelle capable de rapprocher les services financiers des populations les plus loignes; etLa mise en place de call center ddi pour assister les clients dans leurs utilisations des services de banque distance et la prise en charge de leurs reclamations.Aussi, la rglementation doit accompagner et faciliter toute innovation.* Expert ComptableCommissaire Aux ComptesMembre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie