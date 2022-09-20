أبكى والدته بالمدرجات.. فيديو لأسوأ ظهور لاعب خلال مباراة


Publié le Mardi 20 Septembre 2022 - 06:15 قراءة: 0 د, 33 ث
      
وصفت تقارير إعلامية مشاركة الياباني Shoya Nakajima مع فريقه التركي أنطاليا سبور بـ"أسوأ ظهور لأول مرة على الإطلاق"، بعدما طرد من الملعب ولم يمر على مشاركته في المباراة سوى 9 ثوان فقط.


وحصل ناكاجيما القادم من بورتو لأنطاليا سبور، على البطاقة الحمراء بعد مرور 9 ثوان فقط على مشاركته الأولى مع الفريق التركي أمام نادي أضنة دمير سبور.

وجاء قرار حكم المباراة بطرد ناكاجيما (28 عاما) بعد التدقيق مع حكم "الفار"، مستبدلا البطاقة الصفراء التي كان قد رفعها أولا بأخرى حمراء.
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وحسبما ذكرت صحيفة "الصن" البريطانية، فقد سلط مخرج المباراة الكاميرا على عائلته التي بدت في حالة صدمة من خروج ناكاجيما المبكر، بينما ظهرت والدته وهي تبكي.



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