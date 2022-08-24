متى نقطع مع الدروس الخصوصية العشوائية!


Publié le Mercredi 24 Août 2022 - 07:40 قراءة: 0 د, 41 ث
      
مرتجى محجوب


معلمة في القطاع العام تتصل في هاته الفترة هاتفيا بأولياء التلاميذ لتعلمهم عن انطلاق الدروس الخصوصية !!!

حقيقة ، مسألة معيبة ، مشينة و مستفزة حد الغثيان و هو ما دفعني لأكرر طلبي للسلط المعنية من وزير التربية الى الوزير الأول حد رئاسة الجمهورية من أجل وضع حد لهذا الاستنزاف العلني و غير القانوني لجيوب أولياء، الله وحده العالم بما يعانيه معظمهم من ظروف مادية صعبة و من ضنك المعيشة و الحياة .


يكفي مرسوم واحد ينص على العزل المباشر لكل معلم أو أستاذ يقدم دروسا خصوصية خارج الأطر القانونية داخل المدارس و المعاهد ،
مرسوم يسن ، ينشر و يطبق بكل حزم و بلا أدنى تردد أو محاباة .

مع العلم في الأخير و أسمح لنفسي أن أفتي ، فأموال من يخالفون القانون فيما يتعلق بالدروس الخصوصية هي حرام ، حرام ، حرام .

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