متى نقطع مع الدروس الخصوصية العشوائية!

مرتجى محجوب





معلمة في القطاع العام تتصل في هاته الفترة هاتفيا بأولياء التلاميذ لتعلمهم عن انطلاق الدروس الخصوصية !!!حقيقة ، مسألة معيبة ، مشينة و مستفزة حد الغثيان و هو ما دفعني لأكرر طلبي للسلط المعنية من وزير التربية الى الوزير الأول حد رئاسة الجمهورية من أجل وضع حد لهذا الاستنزاف العلني و غير القانوني لجيوب أولياء، الله وحده العالم بما يعانيه معظمهم من ظروف مادية صعبة و من ضنك المعيشة و الحياة .يكفي مرسوم واحد ينص على العزل المباشر لكل معلم أو أستاذ يقدم دروسا خصوصية خارج الأطر القانونية داخل المدارس و المعاهد ،مرسوم يسن ، ينشر و يطبق بكل حزم و بلا أدنى تردد أو محاباة .مع العلم في الأخير و أسمح لنفسي أن أفتي ، فأموال من يخالفون القانون فيما يتعلق بالدروس الخصوصية هي حرام ، حرام ، حرام .