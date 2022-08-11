اليوم يطل علينا "القمر العملاق" الأخير لسنة 2022..

سيتم رصد القمر البدر العملاق الرابع والأخير هذا العام اليوم الخميس 11 أوت، حيث سيكون حجمه الظاهري أكبر بحوالي 8% وأكثر إضاءة بحوالي 16% عن المتوسط، وذلك بالتزامن مع ذروة تساقط شهب البرشاويات بسماء الوطن العربي.و سيصل القمر العملاق لحظة الاكتمال صبيحة يوم الجمعة 12 أوت عند الساعة 2:35 فجرا بتوقيت تونس ويكون بزاوية 180 درجة من الشمس وذلك بعد يوم و08 ساعات و27 دقيقة من وصوله إلى أقرب مسافة من الأرض نقطة الحضيض، وسيبقى يزين السماء إلى غروبه مع شروق شمس الجمعة.