أحمد ونيس: السفير الأمريكي المعيّن يبحث عن زلّة من الحكومة التونسية لفرض معاهدة ابراهيم

استنكر أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق، خلال استضافته اليوم الإثنين غرة أوت في برنامج ملاك البكاري على راديو إي أف أم، تصريحات السفير الأمريكي المقترح في تونس جوي هود الذي قال إنه سيضع تونس على مسار الاستقرار داعيا السلط الامريكية الى استخدام جميع أنواع الضغط للعودة بتونس إلى النظام الديمقراطي.وحول إجابته عن سؤال مقدمة البرنامج حول ما إذا كان لتونس الحق في رفض أوراق اعتماده قال ونيس:" إذا كان خرج عن الطقوس الديمقراطية الديبلوماسية دولته تعوضه يجي واحد يعرف شنوة معناها الطقوس الديمقراطية".وأوضح ونيس أن هذا السفير المعين ما دام أعلن جهرا أنه يسعى إلى سحب معاهد إبراهيم على تونس فإنه يبحث عن زلة من قبل الحكومة التونسية حتى تقع في فخ ويسلط عليها هذه المعاهدة.