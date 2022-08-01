أحمد ونيس: السفير الأمريكي المعيّن يبحث عن زلّة من الحكومة التونسية لفرض معاهدة ابراهيم


Publié le Lundi 01 Août 2022 - 12:11قراءة: 0 د, 35 ث
      
استنكر أحمد ونيس وزير الخارجية الأسبق، خلال استضافته اليوم الإثنين غرة أوت في برنامج ملاك البكاري على راديو إي أف أم، تصريحات السفير الأمريكي المقترح في تونس جوي هود الذي قال إنه سيضع تونس على مسار الاستقرار داعيا السلط الامريكية الى استخدام جميع أنواع الضغط للعودة بتونس إلى النظام الديمقراطي.


وحول إجابته عن سؤال مقدمة البرنامج حول ما إذا كان لتونس الحق في رفض أوراق اعتماده قال ونيس:" إذا كان خرج عن الطقوس الديمقراطية الديبلوماسية دولته تعوضه يجي واحد يعرف شنوة معناها الطقوس الديمقراطية".

وأوضح ونيس أن هذا السفير المعين ما دام أعلن جهرا أنه يسعى إلى سحب معاهد إبراهيم على تونس فإنه يبحث عن زلة من قبل الحكومة التونسية حتى تقع في فخ ويسلط عليها هذه المعاهدة.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 250682



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الاثنين 01 أوت 2022 | 3 محرم 1444
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:07 19:28 16:15 12:33 05:25 03:44
Babnet
35°
Babnet35°Babnet% 29:الرطــوبة
تونــسBabnet26°
2.06 كم/س
:الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
35°-2633°-2533°-2534°-2636°-26
  • Avoirs en devises
    23778,4

  • (29 juil)
  • Jours d'importation
    118
  •              1 € = 3,21407 DT        1$ =3,15284 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 juil)   610,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   