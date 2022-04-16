موسكفا: الولايات المتحدة تقول إن السفينة الروسية غرقت بعد إصابتها بصاروخين أوكرانيين

وكالات -

أكدت الولايات المتحدة صحة الرواية الأوكرانية بشأن ملابسات غرق السفينة الحربية الروسية "موسكفا".وقال البنتاغون إن اثنين من صواريخ "نبتون" الأوكرانية أصابا السفينة، مما أدى إلى انفجار ذخيرة كانت موجودة على سطحها.وأشار مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية إلى أنه من الصعب في الوقت الحالي تحديد ما إذا كان الحادث أسفر عن سقوط ضحايا، رغم تصريحات من الجانب الروسي أشارت إلى أن طاقم السفينة أجلي بالكامل بعد وقوع "حريق وانفجار" على متنها.وتقول السلطات الروسية إن الحادث نجم عن حريق تبعه انفجار الذخيرة، مشيرة إلى أن السفينة غرقت لدى محاولة سحبها وبعد إجلاء طاقمها.ولم تكشف السلطات الروسية عن مكان أفراد الطاقم الذي تزعم أنه تم إجلاؤهم.وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت غرق السفينة الحربية "موسكفا"، وسط تضارب بشأن ملابسات الحادث الذي تعرضت له قبل غرقها.وكانت أوكرانيا قد أعلنت أنها أصابت السفينة بصواريخ، لكن السلطات الروسية قالت إنها تعرضت لأضرار بالغة بعد "حريق وانفجار".وغرقت السفينة لدى محاولة سحبها إلى أحد الموانئ وسط طقس عاصف.وكان طاقم موسكفا يتألف من 510 من عناصر من البحرية الروسية. وقادت السفينة الأسطول الروسي في غزو أوكرانيا، مما جعلها رمزا وهدفا عسكريا.وبحسب الرواية الروسية، فإن حريقا نشب على متن السفينة أدى إلى انفجار ذخيرة.