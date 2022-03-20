فرنسا تجمد أصولا للبنك المركزي الروسي بقيمة 22 مليار يورو

وكالات -

. ..

وأضاف الوزير أن الإجراء مس أيضا الحسابات المصرفية والعقارات التابعة للأشخاص المستهدفين بالعقوبات الغربية المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وأشار إلى أن إجمالي مبلغ الأموال المودعة في الحسابات الشخصية المجمدة يقدر بـ 150 مليون يورو، أما العقارات التي يمتلكها حوالي 30 مواطنا روسيا فتبلغ قيمتها 539 مليون يورو.