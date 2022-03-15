تطورات حرب روسيا على أوكرانيا اليوم.. تحذير غربي من هجوم كيميائي أو بيولوجي والبنتاغون يفضل عدم إرسال طائرات إلى كييف

وكالات -

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توقعات لنهاية الحرب

تحذير بريطاني

المساعدات العسكرية

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا لم تحقق النتائج المرجوة من حربها على أوكرانيا وخسرت الكثير من قواتها، وأشار في الوقت نفسه إلى أن المفاوضات بين الجانبين ستتواصل اليوم الثلاثاء.وأضاف زيلينسكي -في مقطع فيديو أذيع خلال الليل- أن موسكو لا تقول الحقيقة بشأن خسائرها في أوكرانيا، كما تحدث عن العقوبات الغربية ضد روسيا، وقال إنه يجري حاليا تجهيز جولة رابعة من هذه العقوبات.وفي ما يتعلق بسير المفاوضات، قال الرئيس الأوكراني "قيل لي إنها تمضي بشكل جيد جدا، لكن دعونا نرى". وأشار إلى أنه تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في إطار الجهود الدبلوماسية لوقف القتال.صرح المستشار بالرئاسة الأوكرانية أوليكسي أريستوفيتش بأنه يرجح أن تنتهي الحرب في أوكرانيا بحلول أوائل مايو/أيار المقبل عندما ينفد ما لدى روسيا من الموارد اللازمة لعملياتها العسكرية.وقال أريستوفيتش في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام أوكرانية عدة "أعتقد أنه في موعد أقصاه مايو.. أوائل مايو، سيكون لدينا اتفاق سلام، وربما قبل ذلك بكثير. سنرى.. أنا أتحدث عن أحدث المواعيد المحتملة".وأضاف أن من السيناريوهات "الجنونية تماما" أن ترسل روسيا مجندين جددا بعد شهر واحد فقط من التدريب.قالت وزارة الدفاع البريطانية إن روسيا قد تكون لديها خطط لاستخدام أسلحة كيميائية أو بيولوجية في أوكرانيا ردا على هجوم مزعوم ضد القوات الروسية -وفق تعبيرها- لكنها لم تذكر أي دليل على ذلك.وذكرت الوزارة -في تغريدة على تويتر- أن روسيا قد تقدم "أدلة ملفقة على تخطيط أوكراني مزعوم لاستخدام مثل هذه الأسلحة".وفي وقت سابق، اتهمت الولايات المتحدة وحلفاؤها موسكو بنشر ادعاءات بأن أوكرانيا تنوي استخدام أسلحة كيميائية وبيولوجية لتكون ذريعة لشن هجمات روسية من هذا النوع، وحذر الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا من أنها ستدفع "ثمنا باهظا" إذا استخدم جيشها أسلحة كيميائية ضد أوكرانيا.قال جون كيربي المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في مقابلة مع شبكة سي إن إن (CNN) إن واشنطن لن تقف في وجه أي دولة تسعى لإرسال طائرات أو أنظمة عسكرية إلى أوكرانيا، لكنها تفضل عدم إرسال طائرات أميركية لأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يرى في ذلك خطوة تصعيدية.وأكد كيربي أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الأجواء البولندية بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، كما أشار إلى استعداد واشنطن لاستخدام قنوات تفادي الاشتباك مع روسيا عند الضرورة.