السعودية تسمح بعودة الحرمين لاستقبال المصلين بكامل الطاقة الاستيعابية

وكالات -

أعلنت السعودية، يوم الجمعة، السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للمسجدين الحرام والنبوي، ضمن إجراءات لتخفيف قيود فرضتها للحد من تفشي فيروس كورونا.ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أنه تقرر السماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في المسجد الحرام والمسجد النبوي، للحاصلين على جرعتي لقاح كورونا، بدءا من يوم الأحد 17 أكتوبر الجاري مع إلزام العاملين والزائرين بارتداء الكمامة بجميع الأوقات.وأضاف المصدر أنه تقرر أيضا عدم الإلزام بارتداء الكمامة في الأماكن المفتوحة، وإلغاء التباعد والسماح باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية في التجمعات والأماكن العامة ووسائل المواصلات والمطاعم وصالات السينما وغيرها.وفي 10 أكتوبر الجاري، أعلنت السلطات السعودية، اقتصار منح تصاريح العمرة والصلاة في الحرمين الشريفين، على الملقحين بجرعتين ضد فيروس كورونا.وفي أغسطس/آب الماضي، أعلنت السعودية في بيان، رفع الطاقة الاستيعابية للمعتمرين إلى مليونين شهريا بدلا من 600 ألف معتمر.كما أعلنت وزارة الصحة بالمملكة اعتماد 6 لقاحات لدخول أراضيها، وهي فايزر-بيونتك، وموديرنا، وأكسفورد أسترازينيكا، وجونسون، وسينوفارم وسينوفاك، حسب بيان سابق للوزارة.وحتى يوم الجمعة، سجلت السعودية إجمالا 547 ألفا و845 إصابة بفيروس كورونا، بينها 8 آلاف و758 وفاة، و536 ألفا و859 حالة شفاء.