سَيِّدَتِي الجميلة...

بقلم: حمّه الهمّامي



في هذه الأيام الهوجاء التي تنهشني فيها الأوجاع من كلّ جانب... يبقى جمالك أقوى من كلّ الأوجاع.



فإليك بعض ما باحت به النفس المكلومة:







مَا أَجْملَ الأَرْض



وَأَنْتِ وَرْدَتُهَا العَابِقَهْ...



مَا أَجْمَلَ الوَطَن



وَأَنْتِ نَخْلَتُهُ البَاسِقهْ...



مَا أَجْمَلَ الأُفق



وَأَنْتِ نَجْمَتُهُ الشّاهقَهْ...



مَا أَبغض المَوْت...



وَأَنْتِ لِلْحَيَاةِ عَاشِقَهْ



مَا أَوجع المَوْت



مَا أَرْذَلَ المَوْت...



سَيَّدَةَ الأَزْمِنَةِ السابقهْ



وَاللاَّحِقَهْ...







