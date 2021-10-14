سَيِّدَتِي الجميلة...

Publié le Jeudi 14 Octobre 2021 - 21:45قراءة: 0 د, 18 ث
بقلم: حمّه الهمّامي

في هذه الأيام الهوجاء التي تنهشني فيها الأوجاع من كلّ جانب... يبقى جمالك أقوى من كلّ الأوجاع.

فإليك بعض ما باحت به النفس المكلومة:



مَا أَجْملَ الأَرْض

وَأَنْتِ وَرْدَتُهَا العَابِقَهْ...

مَا أَجْمَلَ الوَطَن

وَأَنْتِ نَخْلَتُهُ البَاسِقهْ...

مَا أَجْمَلَ الأُفق

وَأَنْتِ نَجْمَتُهُ الشّاهقَهْ...

مَا أَبغض المَوْت...

وَأَنْتِ لِلْحَيَاةِ عَاشِقَهْ

مَا أَوجع المَوْت

مَا أَرْذَلَ المَوْت...

سَيَّدَةَ الأَزْمِنَةِ السابقهْ

وَاللاَّحِقَهْ...



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 234252



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

السبت 16 أكتوبر 2021 | 10 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:09 17:43 15:14 12:12 06:28 05:02
Babnet
17°
Babnet24°Babnet% 67:الرطــوبة
تونــسBabnet16°
4.63 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1624°-1723°-1822°-1725°-17
  • Avoirs en devises
    21469,6

  • (14 oct)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,28746 DT        1$ =2,84208 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14 oct)   2127,5 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive