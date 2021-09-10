من هو عزيز أخنوش الذي نجح باستقطاب الناخبين في المغرب والإطاحة بحزب "العدالة والتنمية"؟

فرانس 24 -

استطاع رجل الأعمال المغربي عزيز أخنوش (60 عاما) أن ينهي سيطرة حزب "العدالة والتنمية" الإسلامي على رئاسة الحكومة في المغرب.هذا الرجل الذي جمع بين السياسية والاقتصاد -إذ تقدر ثروته بملياري دولار- سطع نجمه الخميس عقب الإعلان عن تصدر حزبه "التجمع الوطني للأحرار" الانتخابات البرلمانية في المملكة.يشغل أخنوش منصب وزير الفلاحة والصيد البحري منذ 2007. وانضم لحزب "التجمع الوطني للأحرار" وجمد وضعيته بداخله لسنوات قبل أن يعود إليه عام 2016.وغاب أخنوش عن المشهد السياسي منشغلا بالاقتصاد، ليلقب فيما بعد برجل الغاز لإدراته مجموعة أكوا التي تضم نحو 50 شركة في مجالات متنوعة على رأسها توزيع الغاز.