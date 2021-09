Guinée : Amnesty international demande la libération de Condé

AA - Amnesty International a exig lundi, dfaut dune inculpation, la libration immdiate du prsident guinen Alpha Cond, renvers dimanche par un coup dÉtat.



Il faut aussi que les instigateurs du coup dÉtat indiquent le fondement juridique de la dtention du prsident Alpha Cond. Celui-ci doit tre inculp dune infraction reconnue par la loi ou remis en libert immdiatement , a indiqu Samira Daoud directrice du programme Afrique de lOuest et Afrique centrale Amnesty International.



Dans la dclaration publie sur le site de lorganisation internationale, elle a appel le Comit national du rassemblement et du dveloppement (CNRD) protger et garantir les droits humains de lensemble de la population guinenne victime depuis des annes de violations et de rpression.



De nombreux opposants politiques et manifestants ont t arrts avant et aprs llection prsidentielle doctobre 2020. Il faut que ceux qui sont dtenus arbitrairement soient librs , a encore exhort Amnesty International.



L'organisation non gouvernementale a rappel avoir recueilli dans un rapport de 2020, des informations sur les homicides dau moins 50 personnes, perptrs pendant les manifestations contre la rforme de la Constitution amorce et mise en uvre par les autorits en 2019 et 2020.



Prs de 200 autres personnes ont t blesses et des opposants ont t arrts et dtenus arbitrairement pour le simple fait davoir exerc leur droit la libert dexpression ou de runion pacifique , a-t-elle poursuivi.



Des militaires dirigs par le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya ont arrt dimanche le prsident Cond. Ils ont ensuite annonc la destitution du prsident rlu en octobre 2020 pour un 3e mandat fortement contest, ainsi que la dissolution du gouvernement et des institutions.



Le coup dÉtat a t fermement dcri dimanche par les Nations Unies, lUnion africaine et la communaut des États de lAfrique de l'Ouest (Cedeao).



Le CNRD, par la voix de son leader a annonc la mise sur pied prochaine dun gouvernement, suite des concertations inclusives avec toutes les forces vives du pays.