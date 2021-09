Briefing quotidien de l'actualité tunisienne

AA -





Le chef de lEtat poursuit ses contacts pour sortir de la crise (Jerandi) (TAP)



Le chef de l'Etat Kais Saied poursuit ses contacts avec les diffrents acteurs nationaux pour sortir le pays des tiraillements politiques qui entravent le dveloppement, a soulign jeudi le ministre des Affaires trangres, de la Migration et des Tunisiens l'tranger Othman Jerandi.



Recevant, au sige du dpartement, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Tunisie, Edward Okaden, le ministre a indiqu que les mesures prises, le 25 juillet dernier, par le prsident de la Rpublique sur la base de l'article 80 de la Constitution ont t dictes par des circonstances objectives. " Ces mesures ont trouv un cho favorable auprs d'une large catgorie de la population, a-t-il ajout, cit dans un communiqu du dpartement des Affaires trangres.



Tunisie : Le prsident Saed exige que les protestataires soient traits dans le cadre de la loi (AA)



Le prsident tunisien, Kas Saed, a enjoint, jeudi, les responsables scuritaires traiter les manifestants "dans le cadre de la loi", et respecter les droits des citoyens la libert de manifester pacifiquement et la libert d'expression.



C'est ce qui ressort des propos tenus par Saed en recevant le ministre Ridha Gharsallaoui, charg de diriger le ministre de l'Intrieur, Sami Hichri, directeur gnral de la Sret nationale, et Mourad Hussein, directeur gnral de la Scurit publique, selon un communiqu de la Prsidence tunisienne dont l'agence Anadolu a reu une copie.



Les propos de Saed interviennent un jour aprs que les forces de scurit ont dispers un sit-in de protestation dans le centre de la capitale. Cette manifestation exigeait que la lumire soit faite sur les assassinats politiques perptrs dans le pays au cours des dernires annes, selon les mdias tunisiens.



Le communiqu indique que le Prsident Saed "a donn des instructions relatives la ncessit de traiter les manifestants dans le cadre de la loi, ainsi qu'au respect des droits des citoyens manifester pacifiquement et la libert d'expression."



Changements climatiques : Les agriculteurs tunisiens optent pour un "retour aux sources" (AA)



Les changements climatiques nen finissent pas de pousser lHomme dans ses retranchements. Si daucuns ont ptir de ces changements catastrophiques lchelle plantaire, dautres ont su puiser dans les "richesses du pass" pour composer avec ces nouveaux alas de la nature.



Ces varits anciennes, nes sur ces terres ont appris sadapter aux changements de leur environnement sans pesticides ni produits chimiques, alors que les varits trangres sont de moins en moins rsistantes la scheresse et aux diffrentes maladies fongiques (rouille et septoriose).



Cre en 2007, la Banque nationale des Gnes (BNG) mne, depuis 2010, un "programme national de multiplication et de valorisation des semences locales menaces de disparition".



Mbarek Ben Naceur, directeur gnral de la BNG expliquait, lors dun rcent entretien avec un quotidien local, que leur mission consiste, entre autres, en une "conservation active, cest--dire, quon analyse et multiplie les semences quon conserve. Puis, on value les semences, pour savoir si elles possdent des gnes de tolrance ou des qualits nutritionnelles".



Tunisie: Le principal syndicat du pays exige louverture dune enqute sur lagression de manifestants (AA)



L'Union gnrale tunisienne du travail (UGTT), principal organisation syndicale du pays, a demand louverture dune enqute sur ce qu'elle a qualifi d agression barbare contre des participants un rassemblement de protestation dans la capitale, Tunis, pour exiger la vrit sur les personnes impliques dans les assassinats politiques perptrs dans le pays.



Le centre-ville de la capitale Tunis a t le thtre dun sit-in de protestation organis par des partis de gauche et des organisations civiles, auquel des dizaines de personnes ont pris part, dont des avocats et des journalistes, pour exiger la vrit sur les personnes impliques dans les assassinats politiques perptrs dans le pays au cours des dernires annes.



Des mdias tunisiens avaient rapport, mercredi, que les forces de scurit ont fait un usage excessif de la force pour disperser les manifestants, parmi lesquels des avocats et des journalistes.



Covid-19 / Tunisie: 1883 nouvelles contaminations et 22 dcs (AA)



Le ministre tunisien de la Sant a annonc jeudi, avoir enregistr 1 883 nouvelles contaminations la Covid-19 sur un total de 10 976 tests de dpistage effectus le 31 aot 2021, portant ainsi le bilan total des infections 668 051, soit un taux de positivit de 17,16%.



C'est ce qui ressort du bulletin pidmiologique publi par le dpartement de la Sant sur sa page officielle Facebook et consult par l'Agence Anadolu.

La mme source dplore 22 dcs et recense 4 238 nouvelles gurisons, portant le nombre total des dcs 23 647 et celui des rmissions 622 353.



